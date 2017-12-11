В Сингапуре готовятся к Рождеству

До католического праздника Рождества остается всего две недели. Во многих сингапурских магазинах продавцы снизили цены на праздничные украшения, поэтому сейчас – лучшее время для жителей города приобрести елку и рождественские аксессуары к ней по выгодной цене, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Например, в магазине мебели и посуды Crate & Barrel можно приобрести рождественские украшения по 25-процентной скидке. Другой известный продавец подарков в Сингапуре – Metro – дает 20-процентную скидку на все украшения, венки и фигурки. Стоимость елок размером от 1,5 до 1,8 метра в Сингапуре составит около 89 долларов США, если нужна ель высотой до 2,1 метра, придется заплатить порядка 119 долларов. Но есть в Сингапуре места, где главный атрибут Рождества и Нового года можно приобрести дешевле. Например, в магазине Tangs продаются различные искусственные и живые деревья со скидкой в 50 процентов. Столько же можно сэкономить при покупке гирлянд и украшений для стола.

Есть специальные предложения и для тех, кто не знает, как украсить праздничную елку. Например, в бутиках отелей Fullerton и Ion Orchard можно найти украшения на любой вкус и цвет – от традиционного красного до блестящего золотого. Причем, эти сувениры доступны и бюджетному покупателю.

Издание The Straits Times составило рейтинг наиболее практичных вариантов обустройства новогодней елки на Рождество на любой кошелек.

1. Cold Storage – около $100

В магазине Cold Storage можно накупить елку и украшения к ней, уложившись всего в 100 долларов. Как отмечает менеджер Cold Storage Лилян Лим, искусственные елки "Фрейзер" размером от 1,5 до 1,8 метра продаются всего по цене 89 долларов США. Она дала советы, как недорого можно украсить миниатюрную елку.

Во-первых, необходимо выбрать тему оформления, один или два цвета – например, красный и золотой, белый и золотой, синий и белый. Украшения необходимо подбирать этой цветовой гамме.

Во-вторых, гирлянды являются самым дорогостоящим украшением для новогодней елки. В Сингапуре гирлянда в среднем стоит 24 доллара, но и тут можно сэкономить. В Cold Storage можно приобрести блестящую ленту, которая обойдётся всего в 8 долларов США.

В-третьих, не сильно бьют по карману различные безделушки и поделки. В Cold Storage они продаются в наборе обычно по 12 штук. Поделки, как правило, выполнены в одних тонах со смешанными матовыми, глянцевыми и блестящими орнаментами. Стоят такие наборы по $8,9. Для украшения миниатюрной елки иногда достаточно приобрести один такой набор.

В-четвертых, промежутки между украшениями на елке можно украсить остатками ленты, либо настоящими леденцами (1,5 доллара за штуку), закрепив их зеленой проволокой или лентой.

2. Универмаг Metro – около $300

Руководитель отдела маркетинга универмага Metro Азнур Абдулла рассказал, как приобрести и украсить традиционную елку за 300 долларов. Он также перед покупкой украшений рекомендует сразу определиться со стилем декора. "Рассматривайте цвета, фигуры, символы, узоры и даже настроение, которое вы хотите воплотить в жизнь. Сделайте свой декор уникальным, добавив украшения, демонстрирующие вашу личность, увлечения и людей в вашей жизни, которые вам дороги", - отмечает специалист. Его советы по украшению состоят в следующем:

Во-первых, если нет желания экспериментировать, лучше нарядить елку в традиционном стиле. Классический стиль всегда хорошо воспринимается. Золотые, красные и серебряные тона – вневременная комбинация цветов украшений для праздничной елки.

Во-вторых, чтобы сэкономить, можно купить искусственное дерево на несколько лет. Многие искусственные елки сразу имеют декоративные элементы, например, в виде сосновых шишек и ягод. Этот вариант позволяет особо не тратиться на елочные украшения.

В-третьих, лучше выбрать пластиковые украшения, которые легче хранить и дешевле, чем стеклянные аналоги. Эти украшения часто поставляются в Metro в недорогих коробках, а сами аксессуары выполнены в матовых, отражающихся и искрящихся тонах.

В-четвертых, пустые пространства на елке можно украсить большими красными лентами. В Metro они стоят от 12,90 до 50 долларов за 9 метров, в зависимости от стиля и ширины. Их можно обернуть вокруг елки, а также отдельно вокруг веток.

В-пятых, при наряжании елки следует идти от больших до малых аксессуаров. Пробелы можно заполнить цветными блесками.

В-шестых, в качестве последнего штриха необходимо украсить верхушку елки. Можно, конечно, как обычно поставить либо ангела, либо звезду, но господин Азнур рекомендует использовать венок или ветви искусственной красной ягоды. Последние можно приобрести в Metro за 15,90 долларов. Это отличный способ подчеркнуть высоту и величие елки.

3. Crate & Barrel Singapore – около $500

Наиболее роскошно нарядить елку в Сингапуре помогут в магазине Crate & Barrel Singapore. Менеджер компании Джилл Ын дала советы о том, как можно украсить рождественскую елку в стиле огней Нью-Йорка. Стоит это удовольствие будет более $500.

Во-первых, чтобы уложиться в бюджет, можно комбинировать драгоценные украшения, например, с аксессуарами из стекла с блестками, привезенными из Польши (за 12,50 долларов США), или большими блестящими шарами из Китая (за 5,95 долларов США).

Во-вторых, украшения также можно "миксовать" с тканями. Например, можно использовать полотно "Слониха Элли", выполненное вручную в Индии из белой шерсти с серебряной и медной вышивкой. В Crate & Barrel Singapore оно стоит 23,95 доллара США. Ткань добавит елке изящества.

В-третьих, ветки стоит украшать мерцающими серебряными гирляндами. В Crate & Barrel Singapore они стоят 9,95 долларов США. Эти гирлянды придают глубину и фон остальным украшениям. Благодаря им, праздничное дерево не выглядит голым и неровным.

Чтобы не запутаться в советах сингапурских специалистов, которые, несомненно, актуальны и в канун Нового года, до которого осталось всего три недели, мы свели наиболее важные из них в один перечень: