Спецтехника почистила дороги Владивостока от снега и обработала их противогололёдными материалами

Спецтехника продолжает ликвидировать последствия снегопада, обрушившегося на Владивосток сегодня ночью, 10 декабря. В городе работают 88 единиц снегоуборочной техники, они очищают от снега и обрабатывают противогололёдными материалами городские магистрали. Тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта вышли очищать дорожные рабочие, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Дорожные службы заблаговременно провели обработку городских магистралей жидким химреагентом. В качестве вспомогательной меры на сложных спусках и подъемах размещены запасы пескосолевой смеси, при необходимости противогололёдными материалами могут воспользоваться автомобилисты.

Сейчас во всех районах приморской столицы на дорогах работают трактора-щетки, которые согласно разработанным маршрутным картам, сметают снег к прибордюрной полосе. После чего магистрали вновь проливают жидким реагентом, а также обрабатывают пескосолевой смесью.

В оперативном режиме работы по уборке снега и обработке дорог противогололедными реагентами координирует штаб по ликвидации последствий снегопада. Под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Алексея Литвинова здесь решаются проблемные ситуации на дорогах. В работе штаба принимает участие представители Госавтоинспекции и профильных управлений администрации города. Отметим, во время снегопада Госавтоинспекция работает в усиленном режиме: во всех районах города выставлены дополнительные посты ДПС. Координируют работу на участках сотрудники административно-территориальных управлений всех пяти районов краевого центра, что также позволяет решать все возникающие проблемные вопросы в оперативном режиме.

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Автомобилистов просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, убрать припаркованные машины, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники. Управляющим компаниям, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций напоминают о том, что необходимо вовремя позаботиться об уборке снега и наледи на вверенных территориях.