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Общество

09 декабря 2017, 17:40
Управляющие компании города Владивостока оштрафованы за ненадлежащее содержание общего имущества

Управляющие компании города Владивостока оштрафованы за ненадлежащее содержание общего имущества

Виновные лица оштрафованы на общую сумму 450 тыс. рублей

Прокуратурой Владивостока проведена проверка деятельности 6 управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории краевого центра, в ходе которой выявлены факты ненадлежащего содержания общего имущества в таких домах, сообщает ЕНВ.

В соответствии с действующим законодательством при управлении многоквартирным домом управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме, и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

По результатам надзорных мероприятий установлено, что деятельность шести управляющих компаний не отвечает требованиям законодательства при управлении многоквартирными домами по ул. Окатовая, 1, 14, ул. Луговая, 45/2, ул.Новоивановская, 3, ул. Вязовая, 2, ул. Крыгина, 34, 36, ул. Нейбута, 67, ул. Адмирала Кузнецова, 75б.

Так, на момент проверки указанных домов отсутствовали площадки для организации сбора крупногабаритного мусора, установлена неисправность систем переговорной связи лифта (при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне), зафиксированы разрушения и осыпания штукатурного и окрасочного слоя стен подъездов, неудовлетворительное состояние внутридомового электрооборудования (хаотичное расположение и провисание электропроводки, некачественные соединения жил кабелей и проводов (скрутки), нарушения непрерывности защитных проводников, потеря эластичности защитной изоляции кабелей и проводов), в некоторых домах отсутствовали двери  на переходных лоджиях и др.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома является существенным нарушением лицензионных требований, в связи с чем в отношении управляющих организаций-нарушителей, а также ответственных должностных лиц данных компаний возбуждены 12 дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

В настоящее время мировыми судьями уже рассмотрены 4 таких административных дела (в отношении ООО "Управляющая компания Первомайского района" и ООО "Управляющая компания Фрунзенского района"), по итогам которых виновные лица оштрафованы на общую сумму 450 тыс. рублей.

По итогам проверки по всем фактам нарушений закона внесены представления в адрес должностных лиц управляющих организаций с требованиями обеспечить надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах.

Метки: ЖКХ, УК

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