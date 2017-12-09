Полиция в Приморье изъяла 1500 литров алкоголя за неделю

В целях выявления, пресечения и документирования правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Алкоголь". Основная задача организаторов операции – выявление торговых точек, которые осуществляют реализацию алкогольной продукции без лицензии, а также с нарушением условий лицензирования, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу полиции УМВД России по Приморскому краю.

За неделю сотрудниками полиции проведены 190 проверок предприятий и организаций, занимающихся реализацией и производством спиртосодержащей продукции на территории края. В отношении нарушителей составлены 35 протоколов об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, незаконную продажу товаров, свободная реализация которых ограничена, нарушения правил продажи алкогольной продукции и торговлю в неустановленных местах. Административные материалы направлены на рассмотрение в суды.

Из оборота изъято 1500 литров алкоголя различных наименований на сумму свыше 500 тысяч рублей. Почти во всех случаях реализацию спиртосодержащей продукции осуществляли индивидуальные предприниматели без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной продукции.

Так, в ходе рейда установлено, что в торговых павильонах на улице Октябрьской и Владивостокском шоссе осуществлялось хранение и розничная продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии. Из незаконного оборота изъята партия алкоголя на сумму свыше 130 тысяч рублей. Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьёй 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). А в Хорольском районе возбуждено уголовное дело факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных специальных федеральных марок.

Оперативные мероприятия по выявлению на территории Приморского края преступлений и правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, в том числе с поддельными специальными Федеральными марками, продолжаются.