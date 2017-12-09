Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

08 декабря 2017, 19:50
Резидент свободного порта Владивосток создал Центр управления портофлотом в Приморском крае

Резидент свободного порта Владивосток создал Центр управления портофлотом в Приморском крае

Компания Руслана Кондратова предоставляет новый вид услуги в сфере угольной логистики

Компания "Терминал Астафьева" готова приступить к увеличению скорости отгрузок экспортного угля в страны АТР через порт Находка за счет снижения инфраструктурной зависимости от пропускной способности железной дороги. Центр управления портофлотом, созданный резидентом свободного порта Владивосток, нацелен на координацию работы перегрузочного комплекса в бухте Находка и взаимодействия морского и железнодорожного транспорта на станциях Мыс Астафьева и Находка – Экспортная, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Это своего рода новый вид услуги в сфере угольной логистики, – поясняет генеральный директор ООО "Терминал Астафьева" Руслан Кондратов. – Практически сразу после получения статуса резидента СПВ компания приобрела, оформила и запустила в работу новую несамоходную баржу. Она была построена на верфи в Китае специально для реализации этого проекта и проделала путь на буксире из Шанхая в порт Находка.  Длина судна – более 80 метров, высота борта – 21 метр, грузоподъемность около 10 тысяч тонн сыпучих грузов. Кроме того, мы завершили процедуру приобретения буксира и сегодня уже можем сказать, что первый этап инвестиционного проекта стоимостью 490 млн. руб. реализован, ведется прием специалистов, всего будет создано 114 новых рабочих мест".  

Приобретение баржи и буксира являются связующими звеньями между местами выгрузки и хранения угля и точками погрузки угля на судно. Инициатором проекта выступила группа компаний "Аква-Ресурсы" – один из ведущих транспортно-логистических холдингов Дальнего Востока России, с 20-летним опытом управления собственной развитой инфраструктурой. В структуру входят специализированные портовые комплексы в городах Владивосток и Находка, сухопутный контейнерный терминал в городе Артеме и аэропорт малой авиации "Озерные ключи" во Владивостоке.

Модернизация "Терминала Астафьева" с масштабным обновлением причальной и железнодорожной инфраструктуры стартовала в 2012 году. За это время было приобретено перегрузочное оборудование и конвейерная линия, обновлено крановое хозяйство. Впервые была применена логистическая схема, которая за счет использования двух станций и тыловой площадки позволяет эффективно справляться с выгрузкой даже в периоды пиковых нагрузок. В результате, объем перевалки угля с 2014 до 2016 года увеличился более чем в два раза – до 2,1 млн. тонн.

Соглашение об инвестиционной деятельности на территории СПВ, подписанное между ООО "Терминал Астафьева" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в апреле 2017 года, способствовало созданию новых мощностей и развитию портовой инфраструктуры в макрорегионе.

Перегрузочный комплекс "Терминал Астафьева" – часть международного транспортного коридора "Приморье-1", который в паре с коридором "Приморье-2" проходит через территорию Свободного порта Владивосток и соединяет китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.

Напомним, с момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписано 384 соглашения об инвестиционной деятельности на территории СПВ на общую сумму более 358 млрд. рублей и перспективой создать свыше 34 220 новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами свободного порта Владивосток реализовано 35 проектов и еще десять новых будут запущены до конца декабря 2017 года.

Метки: Кондратов, КРДВ, Находка, портофлот, СПВ, Терминал Астафьева, уголь, Шанхай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

За 2017 год Находкинская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,7 млрд. рублейЗа 2017 год Находкинская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,7 млрд. рублей
07 декабря 2017, 20:10
Предотвращение и выявление нарушений валютного законодательства Российской Федерации – одно из главных направлений в деятельности Находкинской таможни
В России создан единый оператор высокоточной навигацииВ России создан единый оператор высокоточной навигации
07 декабря 2017, 12:40
Созданная компания сформирует современную рабочую среду для крупных корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей
Россия и Япония определили условия промысла в рыболовных зонах двух стран на 2018 годРоссия и Япония определили условия промысла в рыболовных зонах двух стран на 2018 год
07 декабря 2017, 11:40
В ходе работы 34-й сессии Российско-Японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству разработан и принят План совместных исследований на следующий год

Последние новости

Управляющие компании города Владивостока оштрафованы за ненадлежащее содержание общего имуществаУправляющие компании города Владивостока оштрафованы за ненадлежащее содержание общего имущества
сегодня, 17:40
Виновные лица оштрафованы на общую сумму 450 тыс. рублей
Полиция в Приморье изъяла 1500 литров алкоголя за неделюПолиция в Приморье изъяла 1500 литров алкоголя за неделю
вчера, 20:00
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено 35 точек незаконной продажи алкоголя
На одном из пляжей во Владивостоке могут снести все постройкиНа одном из пляжей во Владивостоке могут снести все постройки
вчера, 19:00
Администрация города подала на собственника в суд

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018 2
29.11.2017 13:00
Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края 1
04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+