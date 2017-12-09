Резидент свободного порта Владивосток создал Центр управления портофлотом в Приморском крае

Компания "Терминал Астафьева" готова приступить к увеличению скорости отгрузок экспортного угля в страны АТР через порт Находка за счет снижения инфраструктурной зависимости от пропускной способности железной дороги. Центр управления портофлотом, созданный резидентом свободного порта Владивосток, нацелен на координацию работы перегрузочного комплекса в бухте Находка и взаимодействия морского и железнодорожного транспорта на станциях Мыс Астафьева и Находка – Экспортная, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Это своего рода новый вид услуги в сфере угольной логистики, – поясняет генеральный директор ООО "Терминал Астафьева" Руслан Кондратов. – Практически сразу после получения статуса резидента СПВ компания приобрела, оформила и запустила в работу новую несамоходную баржу. Она была построена на верфи в Китае специально для реализации этого проекта и проделала путь на буксире из Шанхая в порт Находка. Длина судна – более 80 метров, высота борта – 21 метр, грузоподъемность около 10 тысяч тонн сыпучих грузов. Кроме того, мы завершили процедуру приобретения буксира и сегодня уже можем сказать, что первый этап инвестиционного проекта стоимостью 490 млн. руб. реализован, ведется прием специалистов, всего будет создано 114 новых рабочих мест".

Приобретение баржи и буксира являются связующими звеньями между местами выгрузки и хранения угля и точками погрузки угля на судно. Инициатором проекта выступила группа компаний "Аква-Ресурсы" – один из ведущих транспортно-логистических холдингов Дальнего Востока России, с 20-летним опытом управления собственной развитой инфраструктурой. В структуру входят специализированные портовые комплексы в городах Владивосток и Находка, сухопутный контейнерный терминал в городе Артеме и аэропорт малой авиации "Озерные ключи" во Владивостоке.

Модернизация "Терминала Астафьева" с масштабным обновлением причальной и железнодорожной инфраструктуры стартовала в 2012 году. За это время было приобретено перегрузочное оборудование и конвейерная линия, обновлено крановое хозяйство. Впервые была применена логистическая схема, которая за счет использования двух станций и тыловой площадки позволяет эффективно справляться с выгрузкой даже в периоды пиковых нагрузок. В результате, объем перевалки угля с 2014 до 2016 года увеличился более чем в два раза – до 2,1 млн. тонн.

Соглашение об инвестиционной деятельности на территории СПВ, подписанное между ООО "Терминал Астафьева" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в апреле 2017 года, способствовало созданию новых мощностей и развитию портовой инфраструктуры в макрорегионе.

Перегрузочный комплекс "Терминал Астафьева" – часть международного транспортного коридора "Приморье-1", который в паре с коридором "Приморье-2" проходит через территорию Свободного порта Владивосток и соединяет китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.

Напомним, с момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписано 384 соглашения об инвестиционной деятельности на территории СПВ на общую сумму более 358 млрд. рублей и перспективой создать свыше 34 220 новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами свободного порта Владивосток реализовано 35 проектов и еще десять новых будут запущены до конца декабря 2017 года.