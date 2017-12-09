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Общество

08 декабря 2017, 19:00
На одном из пляжей во Владивостоке могут снести все постройки

На одном из пляжей во Владивостоке могут снести все постройки

Администрация города подала на собственника в суд

19 декабря текущего года во Владивостоке состоится суд по делу о принудительном сносе незаконных строений на территории пляжа "Юбилейный". Ответчиком выступит компания "Влад-Орион", в собственности которой находится данная территория, заявитель - администрация города Владивостока. В затянувшемся конфликте разбирался спецкорр ЕНВ.

 Напомним, территория пляжа находится в частной собственности у компании "Влад-Орион", которая сдает ее в аренду ООО "Витрон".

Прокурорские проверки в Спортивной гавани начались в июле этого года после публикации местного СМИ о том, что отдыхающие на пляже "Юбилейный" вынуждены находиться в экстремальных условиях из-за перестройки территории. Проверки были инициированы прокуратурой Фрунзенского района. В составе комиссии кроме сотрудников прокуратуры были также представители администрации города, муниципального предприятия "Городские земли", других ведомств.

Тогда арендаторы рассказывали, что никакой стройки на пляже нет, и все ограничивается ремонтными работами, на месте прежних ветхих строений устанавливается модульное сооружение. При реконструкции пляжа используется инновационная модель временного сооружения спортивного предназначения.

"По-доброму" договориться не получилось, и на сегодняшний день достоверно известно, что городская администрация вышла с иском в суд, инициируя снесение возведенных объектов на территории от баржи до стадиона КТОФ, это порядка 10 тыс. кв. метров.

ЕНВ удалось поговорить с обеими сторонами судебного разбирательства.

Руководитель основного арендатора пляжа - компании "Витрон" Илья Шадрин рассказал: "Территория пляжа находится в частной собственности у компании "Влад-Орион", которая сдает ее в аренду ООО "Витрон". В свою очередь, "Витрон" сдает участки пляжа в субаренду различным субарендаторам, которые вложили и продолжают вкладывать огромные деньги в инфраструктуру пляжа. Здесь построена аллея фуд-кортов, вип-зоны с бассейнами кафе и спортивно-оздоровительный центр. Сейчас нас заставляют все это снести. Ну, допустим, мы процесс проиграем. На месте благоустроенной зоны появится ровная площадка, и кому от этого станет лучше? Важно понимать, Администрация города ничего не сможет там построить, так как земля находится в частной собственности. Как говорится, ни себе ни людям".

Илья Шадрин посетовал, что, когда, долгие годы территория пляжа была заброшена - всех это устраивало, а проблемы начались только после начала ремонтных работ.

"По сути, сейчас нет ни одного человека, готового "поучаствовать" в облагораживании данной территории деньгами, сделать нечто лучшее, что делаем мы. По крайней мере, сегодня, благодаря усилиям арендаторов, благоустройство территории находится в развитии", - заявил он.

Отметим, что на этом земельном участке предусмотрен публичный сервитут – то есть территория, по которой собственник обязан осуществлять доступ граждан.

"Администрация оформила этот сервитут шириной в 50 метров, захватив всю береговую линию, соответственно в нее попали все объекты, даже объекты капитального строительства. Сервитут был оформлен год назад, а строения стоят уже около 50-ти лет. Парадокс", - говорит директор компании "Витрон". - Испокон веков на этой набережной был деревянный настил и раздевалки, все это мы сейчас и восстанавливаем. По нашему проекту, весь комплекс будет выдержан в одном стиле. На территории появится дополнительный бассейн, комнаты для переодеваний, душевые, спортивные площадки, кафе – все для комфортного отдыха людей. Вход – бесплатный. Зарабатывать арендаторы будут только на кухне и прокате".

Со слов Ильи Шадрина, вся инфраструктура требует больших расходов, как первоначальных, так и текущих. "Все надо содержать. Вывозить мусор, откачивать туалеты, платить охране – расходных параметров огромное количество. Чтобы открыть кафе, например, вложения доходят до нескольких миллионов. И то, что мы зарабатываем на всем этом большие деньги - миф и иллюзия. Зона работает всего три месяца в году, сезон очень короткий. "Соки и шашлыки" приносят, по сути, копейки. И, тем не менее, мы продолжаем работать, укреплять берег, приводить пляж в нормальный вид. Чтобы не доставлять людям дискомфорт, ремонтные работы ведутся поэтапно. А конечная наша цель - сделать комфортную цивилизованную зону летнего отдыха", - рассказал Илья Шадрин.   

В администрации города Владивостока ЕНВ пояснили, что вопрос стоит не о запрете на ведение работ по облагораживанию конкретной территории, а о законности действий собственника и арендаторов.

"Администрация города ни в коем случае не против благоустройства на побережье и возведения объектов, которые соответствуют зоне использования данных территорий. Однако, любой застройщик, прежде чем что-либо возводить, должен получить все разрешительные документы. Любая деятельность должна осуществляться в рамках закона, и такой порядок не мы придумали, он существует во всем мире", - рассказала ЕНВ пресс-секретарь администрации города Владивостока Марина Ивлева

Она пояснила, что даже очень хороший и благородный предприниматель, руководствующийся лучшими побуждениями, не имеет право строить объекты без получения разрешительной документации, без утвержденного проекта, без согласования с необходимыми органами и ведомствами.

"В данном рассматриваемом случае иск в арбитражный суд подан к компании "Влад-Орион", как к собственнику территории пляжа. Инициатором судебного процесса стала администрация Владивостока. Согласно заключению неоднократно проводимых проверок, инициатором которых выступала прокуратура, на данной территории возведение объектов происходило незаконно, и они подлежат сносу. Если разрешительные документы у арендаторов имеются, они предоставят их в суде и вопрос будет решен частично или в полном объеме в их пользу. Мы, как говорится, только "за" - набережные города, безусловно, нужно приводить в порядок, увеличение мест отдыха для граждан администрацией приветствуется", - отметила Марина Ивлева.

С ее слов, на сегодняшний день известно следующее:

  • Во-первых, арендаторы застраивают территорию, которая находится в водоохраной зоне и перед возведением им было необходимо получить разрешающие документы в федеральных органах.
  • Во-вторых, часть объектов заходят на территорию, оформленную три года назад администрацией города как публичный сервитут. Эта территория свободного доступа.
  • И в третьих, разрешение на строительство объектов компания в администрации города не получала.

Метки: конфликт, пляж

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