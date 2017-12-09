В 2017 году китайско-российский товарооборот вырос на 21,8%

В январе-ноябре 2017 года объем внешней торговли между Китаем и Россией составил 76,62 млрд. долл. США, увеличившись на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщает ЕНВ со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, в указанный отрезок времени объем экспорта китайских товаров в Россию вырос на 16,6% до 38,96 млрд долл. США, а импорт российских товаров в Китай составил 37, 96 млрд. долл. США с приростом на 27,8%.

В ноябре 2017 года внешний товарооборот между Китаем и Россией составил 7, 94 млрд. долл. США. В частности на экспорт пришлось 4,53 млрд. долл. США, на импорт - 3, 89 млрд. долл. США.