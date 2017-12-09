В Японии определена дата отречения от престола императора Акихито

Правительство Японии официально решило, что церемония отречения от престола императора Акихито состоится 30 апреля 2019 года. Вступление на престол наследного принца Нарухито планируется на 1 мая, сообщает ЕНВ.

На состоявшемся в пятницу утром заседании кабинета министров министры одобрили предписание об определении даты применения законодательства по вопросу об отречении от престола, которое было принято для нынешнего отдельного случая.

На прошлой неделе совет по делам императорского двора выбрал эти даты. Среди членов этого совета премьер-министр Японии Синдзо Абэ, парламентские лидеры, судьи Верховного суда, а также члены императорской семьи.

Император Акихито станет первым японским императором за последние примерно 200 лет, который отречется от престола после императора Кокаку конца эпохи Эдо.

С мая 2019 года отрекшегося от престола императора будут называть "Дзёко", а его жену, императрицу Митико, "Дзёкого".

Младший брат наследного принца - принц Акисино станет "Коси", и это будет означать, что он идет первым по линии наследования престола.