День атаки на Перл-Харбор: факты о нападении Японии на Соединенные Штаты

Семьдесят шесть лет назад Соединенные Штаты внезапно и преднамеренно подверглись нападению со стороны Японии. Президент Франклин Рузвельт в своей знаменитой речи описал 7 декабря 1941 года как позорную дату, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство Newsweek.

Атака началась около 8 утра в воскресное утро, когда сотни японских самолетов совершили неожиданное нападение на военные корабли США в Перл-Харборе, штат Гавайи. Америка не ожидала нападения. При этом, база Перл-Харбор не смогла оказать должного сопротивления при нападении японцев.

На стаже тогда находились около 20 морских кораблей США, в том числе, восемь линкоров, а также более 300 самолетов. Более 2400 американцев в тот день были убиты, а около тысячи – получили ранения. Японцы атаковали Перл-Харбор для деморализации Тихоокеанского флота США. При этом, главные силы ВМС США – авианосцы – не были размещены там 7 декабря. Лишь вскоре после нападения они были отправлены на защиту западных рубежей страны.

Неожиданное нападение на Перл-Харбор стало переломным моментом для США, заставившее их вступить во Вторую мировую войну. "Сколько бы нам ни потребовалось, чтобы преодолеть это преднамеренное вторжение, американский народ в своей праведной силе дойдёт до абсолютной победы", - сказал Франклин Рузвельт, обращаясь к Конгрессу 8 декабря. Тогда президент попросил законодателей объявить войну Японии. "Я уверен, что с нашими вооруженными силами и с неограниченной решимостью наших людей, мы достигнем триумфа. Да поможет нам Бог", - сказал президент.

Конгресс оказал полную поддержку главе государства по вопросу объявления войны Японии. Все 83 члена Сената проголосовала "за". Палата представителей одобрила резолюцию 388 голосами против одного. Единственным человеком, кто проголосовал против вступления в войну, стала депутат от штата Монтаны, верующая пацифистка Джанет Рэнкин. Ранее она также голосовала против вступления США в Первую мировую войну.

Несколько дней спустя, 11 декабря 1941 года, Германия и Италия объявили войну Америке. Война, которая продлится до 1945 года, превратила США наряду с СССР в сверхдержаву и бесповоротно изменила мир. Уже осталось мало живых свидетелей нападения на Перл-Харбор. В июле этого года пятеро оставшихся в живых на американском корабле "Аризона" встретились на Арлингтонском национальном кладбище, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб при атаке на военную базу США. "Аризона" затонула после того, как была поражена снарядом весом в 1800 фунтов. 1 177 членов экипажа корабля погибли. Оставшиеся в живых ветераны также встретились с президентом США Дональдом Трампом, который во время встречи сказал: "Есть много замечательных мероприятий, где я участвую как президент. Но ничто не может заменить мне встреч с такими героями, как те, кто присутствует у нас сегодня. В них мы видим силу нашей нации, мужество наших военных, решимость в непризнании неудач и убеждение, что справедливость всегда побеждает".