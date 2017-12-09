КНДР: угрозы США делают войну неизбежной

Полным ходом идут южнокорейско-американские учения вблизи границ КНДР. В четверг к силам южнокорейских войск присоединились два тяжелых бомбардировщика США B-1B. Данные маневры происходят на фоне предупреждений северокорейской стороны о том, что учения и угрозы со стороны США сделали начало войны "установленным фактом", сообщает ЕНВ.

Ежегодные американо-южнокорейские учения Vigilant Ace включают в себя испытания 230 самолетов, в том числе, передовых американских разработок. Учения проходят через неделю после того, как Северная Корея испытала свою самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на сегодняшний день. По словам властей Северной Кореи, новая ракета может достичь территории Соединенных Штатов.

Министерство иностранных дел КНДР обвинило США в неизбежном начале войны. "Остается вопрос: когда начнется война? – говорится в заявлении. – Мы не хотим войны, но и не прячемся от нее".

Китай, сосед Северной Кореи и единственный союзник из крупнейших мировых держав, вновь призвал к спокойствию. "Мы надеемся, что все заинтересованные стороны могут сохранять спокойствие и сдержанность, а также предпринимать шаги для смягчения напряженности и не провоцировать друг друга", – сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. – Начало войны не в интересах какой-либо стороны. Те, кто пострадает больше всего – это обычные люди".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Северной Кореи хотят прямых переговоров с Соединенными Штатами, чтобы добиваться гарантий своей безопасности, чему Москва готова содействовать. Накануне Сергей Лавров в ходе переговоров в Вене сказал госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что военные учения США и агрессивная риторика вызывают неприемлемую эскалацию напряженности. "Мы знаем, что Северная Корея хочет, прежде всего, диалога с Соединенными Штатами о гарантиях своей безопасности. Мы готовы поддержать это, мы готовы принять участие в содействии таким переговорам", - цитирует Лаврова информационное агентство "Интерфакс".

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт сказала, что прямые переговоры с властями Северной Кореи не состоятся, пока они не остановят разработку ядерного оружия. Нойерт добавила, что северокорейская сторона не проявляет интереса к тому, чтобы сесть и провести серьезные переговоры, поскольку КНДР продолжает запускать баллистические ракеты. Ее коллега, еще один пресс-секретарь ведомства Джастин Хиггинс сказал, что в этой ситуации недостаточно просто заморозить ядерную программу КНДР. По его словам, Северная Корея должна быть готова к полному прекращению ядерных разработок. "Заместитель министра иностранных дел Китая встретился с Мэттом Поттингером, куратором азиатского направления в Совете национальной безопасности Белого дома в четверг, чтобы обсудить вопросы по Северной Корее и торговым отношениям", - отметил Хиггинс.

Напомним, испытание ракеты КНДР "Хвасон-15" на прошлой неделе спровоцировало заявление властей США о том, что руководство Северной Кореи будет полностью уничтожено в случае начала войны. После северокорейских испытаний Пентагон устроил очередные демонстрации силы в регионе.

В сентябре, после шестого и крупнейшего ядерного испытания Северной Кореи, самолёты B-1B пролетели вдоль побережья Северной Кореи. Это самые близкие маневры американских войск к границе КНДР за последние 17 лет. В ответ на провокации США министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо предупредил, что бомбардировщики США могут быть сбиты, даже если они не попали в воздушное пространство Северной Кореи.

Обе стороны настаивают на том, что они не хотят войны, заявляя, что действуют в интересах обороны. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в выходные дни возможность начала войны увеличится. Он сказал, что Дональд Трамп был готов принять меры против Северной Кореи, но работал над тем, чтобы убедить Китай, Россию и другие стороны оказать давление на Пхеньян, чтобы тот, в свою очередь, отказался от своих программ вооружений.

Сенатор США Линдси Грэм призвал Пентагон в воскресенье начать переезд членов семей американских военных из Южной Кореи, заявив, что конфликт с Северной Кореей приближается. Пентагон ответил, что у него нет намерения оставлять этих людей в случае приближения опасности. В среду представитель США в ООН Никки Хейли выразила сомнения относительно участия США в Олимпийских играх в Южной Корее в феврале, поскольку Вашингтон обеспокоен безопасностью своих граждан. Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты с нетерпением ждут начала ОИ-2018 и будут сотрудничать с Южной Кореей и другими странами для обеспечения безопасности на главном спортивном событии четырехлетия в зимнем спорте.

Власти КНДР регулярно угрожают уничтожить Южную Корею и Соединенные Штаты. В то же время, официальный Пхеньян заявляет, что его программы вооружений необходимы для противодействия агрессии США. В Южной Корее насчитывается 28 500 военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Численность американского контингента является неизменной с Корейской войны 1950-1953 годов.

В настоящее время с официальным визитом в Северной Корее находится заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Джеффри Фелтман. Некоторые аналитики и дипломаты надеются, что его визит может помочь способствовать разрядке напряженности в регионе. Фелтман встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в четверг, об этом сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи.