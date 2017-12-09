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Общество

08 декабря 2017, 12:30
Россияне перестанут получать бумажные письма от чиновников в ответ на электронные обращения

Россияне перестанут получать бумажные письма от чиновников в ответ на электронные обращения

Ответ будет приходить в электронной форме

Госорганы, органы местного самоуправления или должностные лица будут отвечать на обращения граждан, поступившие в электронной форме, только в электронной форме. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Ранее предусматривалась возможность ответа на электронное обращение, как в форме электронного документа, так и в письменной форме. При этом, автор обращения мог приложить к нему документы также в двух формах. В результате возникали сложности при соблюдении сроков направления обращения.

Теперь устанавливается, что ответ на электронное обращение может быть только в форме электронного документа. Кроме того, автор обращения может приложить к нему только документы и материалы в электронной форме.

"Дополнительно стоит отметить то, что внесение соответствующих изменений позволит исключить расходы на отправку ответов в письменной форме на обращения граждан в форме электронного документа", — говорится в пояснительной записке к закону. Закон был принят Госдумой 15 ноября и одобрен Совфедом 22 ноября. Президент подписал документ 27 ноября.

Метки: Госдума, ответы, президент, Совет Федерации, чиновники

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