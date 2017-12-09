Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

08 декабря 2017, 12:00
Приставы подвели итоги общероссийского рейда в Приморье

Приставы подвели итоги общероссийского рейда в Приморье

Рейды были посвящены взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате

В ходе рейдовых мероприятий, проводимых в рамках акции "В Новый год - без долгов", судебные приставы совершили выходы по адресам неплательщиков алиментов, а также посетили организации, имеющие задолженность по выплате заработной платы, сообщает ЕНВ.

В общей сложности должностными лицами структурных подразделений УФССП России по Приморскому краю отработано почти 3 тысячи исполнительных производств. 255 жителей Приморья получили требования об исполнении судебных решений о выплате денежных средств на содержание ребенка, 61 предприятию были вручены требования о выплате заработной платы работникам.

В ходе выездов по адресу регистрации должников по алиментам судебными приставами было произведено более 50 арестов имущества, установлен источник доходов 73 неплательщиков. За неуплату алиментов без уважительных причин в отношении должников был составлен 21 административный протокол в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей ).

В результате рейдов по организациям-должникам 23 исполнительных производства на сумму 747 тысяч рублей было окончено фактическим исполнением. По 107 исполнительным производствам работодателям были вручены предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ (санкция статьи редусматривает ответственность за злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.).

Массовые рейды продолжатся на территории Приморского края. Так, следующие мероприятия пройдут в рамках исполнительных производств о взыскании фискальных платежей, задолженности в пользу топливно-энергетических организаций, а в конце месяца особенное внимание будет уделено исполнению исполнительных документов неимущественного характера, в том числе о приостановлении деятельности организаций.

Метки: рейд, ФССП

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Управляющие компании города Владивостока оштрафованы за ненадлежащее содержание общего имуществаУправляющие компании города Владивостока оштрафованы за ненадлежащее содержание общего имущества
сегодня, 17:40
Виновные лица оштрафованы на общую сумму 450 тыс. рублей
Полиция в Приморье изъяла 1500 литров алкоголя за неделюПолиция в Приморье изъяла 1500 литров алкоголя за неделю
вчера, 20:00
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено 35 точек незаконной продажи алкоголя
На одном из пляжей во Владивостоке могут снести все постройкиНа одном из пляжей во Владивостоке могут снести все постройки
вчера, 19:00
Администрация города подала на собственника в суд

Последние новости

Резидент свободного порта Владивосток создал Центр управления портофлотом в Приморском краеРезидент свободного порта Владивосток создал Центр управления портофлотом в Приморском крае
вчера, 19:50
Компания Руслана Кондратова предоставляет новый вид услуги в сфере угольной логистики
В 2017 году китайско-российский товарооборот вырос на 21,8%В 2017 году китайско-российский товарооборот вырос на 21,8%
вчера, 18:50
Объем торговли составил 76,62 млрд. долл. США
В Японии определена дата отречения от престола императора АкихитоВ Японии определена дата отречения от престола императора Акихито
вчера, 18:20
После отречения, наследный принц Нарухито восстанет на трон 1 мая 2019 года

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018 2
29.11.2017 13:00
Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края 1
04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+