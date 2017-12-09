Приставы подвели итоги общероссийского рейда в Приморье

В ходе рейдовых мероприятий, проводимых в рамках акции "В Новый год - без долгов", судебные приставы совершили выходы по адресам неплательщиков алиментов, а также посетили организации, имеющие задолженность по выплате заработной платы, сообщает ЕНВ.

В общей сложности должностными лицами структурных подразделений УФССП России по Приморскому краю отработано почти 3 тысячи исполнительных производств. 255 жителей Приморья получили требования об исполнении судебных решений о выплате денежных средств на содержание ребенка, 61 предприятию были вручены требования о выплате заработной платы работникам.

В ходе выездов по адресу регистрации должников по алиментам судебными приставами было произведено более 50 арестов имущества, установлен источник доходов 73 неплательщиков. За неуплату алиментов без уважительных причин в отношении должников был составлен 21 административный протокол в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей ).

В результате рейдов по организациям-должникам 23 исполнительных производства на сумму 747 тысяч рублей было окончено фактическим исполнением. По 107 исполнительным производствам работодателям были вручены предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ (санкция статьи редусматривает ответственность за злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.).

Массовые рейды продолжатся на территории Приморского края. Так, следующие мероприятия пройдут в рамках исполнительных производств о взыскании фискальных платежей, задолженности в пользу топливно-энергетических организаций, а в конце месяца особенное внимание будет уделено исполнению исполнительных документов неимущественного характера, в том числе о приостановлении деятельности организаций.