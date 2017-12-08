На этой неделе ёлочные конструкции засветились во всех районах Владивостока

Подготовка к Новому году в столице Приморья, как и во многих городах мира, началась заранее. Светодиодные гирлянды и игрушки засветились на нарядных ёлках, установленных во всех районах Владивостока. Теперь этот главный символ Нового года создаёт атмосферу по-настоящему волшебного праздника, сообщшает ЕНВ со ссылкой на администрацию Владивостока.

"В этом году во Владивостоке, включая отдалённые и островные территории, установлено 8 ёлочных конструкций, - отметил директор МКУК "Дом культуры "Владивосток" Алексей Скуридин. - Они украшены яркими шарами, гирляндами, светодиодными панно, их макушки венчают звёзды. Ёлки уже подключены, иллюминация на них зажигается после 18 часов".

1 декабря на центральной площади по вечерам мерцает и переливается главная ёлка Владивостока. Украшения новой светодинамической 28-метровой ели выполнены в стиле русского расписного узора. В каждую ветку ёлочной конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определённый рисунок и интервал мерцания - всего 16 режимов, который дополняют светодиодные консоли.

Самые крупные панно сделаны по мотивам городецкой росписи. Например, здесь можно увидеть один из самых популярных элементов этого русского народного художественного промысла - розан.

17-метровая ёлка смонтирована в сквере Суханова. Вечерами здесь традиционно гуляют горожане с детьми, ещё одним местом притяжения стала нарядная ёлка – владивостокцы фотографируются на фоне главного новогоднего атрибута, назначают около него свидания и просто любуются нарядным деревом.

Особой популярностью у юных горожан, их родителей, бабушек и дедушек пользуется и ёлка в микрорайоне Снеговая Падь. Новогоднее дерево устанавливается здесь уже пятый год подряд. Около него традиционно гуляют мамы с детьми, резвится детвора.

На улице Русской, в районе аллеи Дениса Давыдова, также установлена и украшена ёлочная конструкция.

Ёлкой на кольце улицы Окатовой жители и гости Владивостока могут любоваться, не выходя из автомобилей.

Ёлочные конструкции также установлены в посёлке Подножье на острове Русском, на острове Попова и в посёлке Трудовое.

Площадки, где установлены ёлки, традиционно являются излюбленными местами для прогулок горожан – дети с родителями приходят днём и вечером, чтобы полюбоваться на главный новогодний атрибут, подростки назначают здесь встречи, а малыши читают стихи и поют новогодние песенки.

Напомним, эти ёлочные конструкции традиционно устанавливаются на разных городских площадках в течение 7-8 лет.

Кроме ёлок, ощущение праздника создаёт новогодняя иллюминация.

Светодиодное освещение Владивостока - реальность современного мира энергосберегающих технологий, и уже с 1 декабря, в городе зажглась новогодняя иллюминация. Теперь центральные улицы приморской столицы украшают бело-голубые "снежинки и звездочки", закрепленные на опорах уличного освещения. новогодние огни будут ежедневно включаться вместе с уличным освещением после 17 часов. Создавать праздничную атмосферу световые конструкции будут до середины января.