Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля в среду. Этот шаг был принят вопреки господствовавшей точке зрения о разделении спорных территорий между Израилем и Палестиной. Эксперты говорят о непредсказуемости этого решения для Ближнего Востока, сообщает ЕНВ.

"Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - сказал лидер США в своей речи в Белом доме. - Это не что иное, как признание реальности. Это правильная вещь".

В настоящее время ближневосточный регион стоит на грани беспорядков. Посольства США по всему миру сообщили государственному департаменту об ужесточении мер безопасности. Американским властям рекомендовано избегать поездок в старый город Иерусалим и на западный берег реки Иордан.

Статус Иерусалима является одним из самых трудных препятствий для достижения мирного соглашения между Израилем и палестинцами. Этот город является святым для христиан, иудеев и мусульман.

Дональд Трамп сказал, что данное решение было принято на основе анализа древней истории и нынешних политических реалий, поскольку в Иерусалиме сейчас находятся множество дипломатических миссий. Он поручил государственному департаменту начать процесс планирования и обустройства нового посольства США в Иерусалиме. Этот процесс должен занять не менее трёх лет. Трамп отметил, что, сделав этот шаг, США показывают, что не занимают позиции по каким-либо вопросам суверенитета стран в регионе. Он сказал, что США будут продолжать поддерживать только совместные решения двух государств.

Для экспертов решение Трампа стало следующим этапом в противоречивой внешней политике США последнего времени. Туда же они относят принятие решения о выходе из Парижского климатического соглашения, отказ от многосторонних торговых переговоров с партнерами в Европе и Азии, а также отмену международного ядерного соглашения с Ираном.

Хотя еще в 1995 году Конгресс принял закон о признании Иерусалима столицей Израиля и потребовал от президента переместить туда посольство США из Тель-Авива, предыдущие главы государства избегали этот шаг, ведь он бы обозначал окончательную позицию Америки по статусу священного города.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал заявление Трампа как историческое и призвал другие страны также перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим. Он сказал, что любое мирное соглашение с палестинцами должно включать Иерусалим как столицу Израиля. Палестинский президент Махмуд Аббас заявил в среду, что Иерусалим является "вечной столицей государства Палестина" в ответ на заявление Трампа. В предварительно записанной речи на телевидении Палестины Аббас отождествил решение о переносе американского посольства в Иерусалим с отречением США от роли посредника в достижении мира. "Решение США уничтожает мирный процесс", - сказал и премьер-министр Палестины Рами Хамдалла.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан предупредил, что этот шаг может усугубить региональную напряженность и добавил, что Пекин будет следить за развитием событий по этому вопросу. Он сказал: "Все стороны должны сосредоточиться на достижении регионального мира и спокойствия, действовать с осторожностью для урегулирования проблем и инициирования новой конфронтации в регионе".

Арабы и мусульмане на Ближнем Востоке в среду осудили действия США как тревожный шаг в нестабильном регионе. Власти Египта, которые заключили первый мирный договор с Израилем в 1979 году, заявили, что решение Трампа не означает изменение спорного правового статуса Иерусалима. Власти Иордания заявили, что действие Трампа было "юридически ненадлежащим", поскольку оно укрепило оккупацию Израилем Восточного Иерусалима. Президент Ливана Мишель Наим Аун сказал, что решение Трампа угрожает авторитету Соединенных Штатов как посредника в достижении мира на Ближнем Востоке. Он сказал, что этот шаг положит конец мирному процессу на десятилетия и угрожает региональной и, возможно, глобальной стабильности. Министр иностранных дел Катара, шейх Мохаммед ибн Абдулрахман аль-Тани сказал, что речь Трампа стала "смертным приговором для всех, кто ищет мира", и назвал её "опасной эскалацией" конфликта. Турецкие власти назвали решение Трампа "безответственным". Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал план по переносу посольства США признаком "неудачи и бессилия" Соединенных Штатов.

Представители Европейского союза выразили серьезную озабоченность в среду после того, как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Они отметили, что это решение может иметь пагубные последствия для региона. "Устремления обеих сторон должны быть достигнуть, и путь решения должен быть найден путем переговоров по урегулированию статуса Иерусалима как будущей столицы обоих государств", - говорится в заявлении главы МИД ЕС Федерики Могерини.

В преддверии этого заявления Папа Римский Франциск также призвал уважать статус-кво Иерусалима и проявлять мудрость и благоразумие, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Он сказал, что глубоко обеспокоен недавними событиями, призвал к дальнейшему диалогу и назвал Иерусалим уникальным и священным местом для христиан, евреев и мусульман.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш косвенно раскритиковал заявление Трампа, предупреждая, что статус Иерусалима должен быть урегулирован путем прямых израильско-палестинских переговоров. "С самого первого дня, как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, я последовательно выступал против любых односторонних мер, которые поставили бы под угрозу перспективу мира для израильтян и палестинцев", - сказал Гутерриш.

"Германия не поддерживает решение администрации Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, - заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель. - Правительство Германии не поддерживает эту позицию, потому что статус Иерусалима должен быть разрешен в рамках согласований с Палестиной".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил, что речь президента Трампа подчеркивает необходимость нового мирного плана под руководством США. "Я бы сказал, что это должно произойти в приоритетном порядке", - подчеркнул Джонсон.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил инициатором срочного созыва саммита главного панисламического корпуса в Стамбуле. Совещание Организации Исламского сотрудничества пройдет 13 декабря. На нем стороны разработают план совместных действий в ответ на решение США. Лига арабских государств назначила чрезвычайное заседание уже на эту субботу.

"Разумеется, по поводу этого объявления будет высказано несогласие, но мы уверены, что в конечном итоге, поскольку мы будем работать через эти разногласия, мы придем к более глубокому пониманию и сотрудничеству", - сказал Трамп. Между тем, президент США своим заявлением выполнил часть своих обещаний, сделанных во время президентской кампании. Решение Трампа, вероятно, добавит ему рейтингов у республиканских консерваторов и евангельских христиан, которые составляют весомую долю в его электорате.

Отметим, что детали материально-технического обеспечения переноса посольства на новое место пока не уточняются. Также еще не определено место расположения будущего посольства в Иерусалиме.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон отметил, что президент США действовал только после широкомасштабных консультаций с союзниками. "Мы консультировались со многими друзьями, партнерами и союзниками до того, как президент принял данное решение", - сказал он.