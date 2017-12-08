Дефицит трудовых ресурсов в Приморье может быть компенсирован мигрантами

Объявив Дальний Восток России приоритетным регионом, государство неожиданно столкнулось с проблемой дефицита трудовых ресурсов. Эксперты заявляют, что, в целом, за последние 25 лет Дальний Восток потерял пятую часть населения. Данная нисходящая демографическая тенденция носит перманентный характер. О том, как решается одна из самых острых проблем ДФО, ЕНВ рассказали приморские эксперты.

По состоянию на 01.08.2017 г. работодателями заявлено 81,6 тыс. вакантных рабочих мест (на 01.08.2016 г – 35,9 тыс.), из них 25,2 тыс. – на 2018 год. В то же время, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Приморского края, составила 12,7 тыс. человек (на 01.08.2016 г. – 16,6 тыс. человек).

Проблему дефицита трудовых ресурсов, по мнению специалистов, можно устранить, разрешая одновременно две задачи.

Первая заключается в максимальном использовании имеющегося в крае потенциала для воспроизводства и использования собственных трудовых ресурсов. Это процесс довольно длительный и предполагающий комплекс мер по улучшению демографических показателей, развития человеческого капитала, подготовку и постепенное переобучение специалистов из числа людей, которые проживают в Приморье, а также замещение иностранцев.

Второй момент – это создание на стартовом этапе условий на снижение миграционного оттока постоянного населения, повышение миграционной привлекательности для потенциальных переселенцев и формирование устойчивого миграционного притока населения в регионы ДВ с последующей адаптацией и интеграцией мигрантов в многонациональное сообщество Приморского края.

Это достигается за счет введения в действие механизма адаптации и интегрирования мигрантов, с участием гражданского общества, когда взамен стихийно въезжающим мигрантам планомерно формируется поток под реальные потребности региона и пропорциональный потенциалу социальной инфраструктуры.

"На данный момент, миграционные проблемы решаются через призму криминала и ужесточения законов, что ведет к росту масштабов нелегальной миграции, преступности, потери миграционного имиджа, оттоку социально-активного населения региона и замещения его пришлым с более низким уровнем капитализации. Это как раз те критерии, которые влияют на социальное благополучие коренного населения. В результате деятельности Центра комплексной поддержке Мигрантов (ЦКПМ), включения в процесс адаптации самых массовых и проблемных мигрантов из стран СНГ и других целевых групп проекта, в значительной мере обеспечивается рост социально-активного населения региона, минимизируется уровень незаконной миграции и риск возникновения социальной напряженности, повышен уровень межнационального согласия и благополучия Приморья", - прокомментировал председатель правления Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев.

Он пояснил, что в процесс социальной адаптации включаются в полной мере работодатели, получившие возможность участвовать в процессе организованного набора необходимых специалистов в странах донорах с безвизовым режимом въезда мигрантов, а не набирать их из числа стихийно въехавших в край мигрантов. "В этих условиях уместно использовать и потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона. Представьте себе, что в радиусе 1000 км проживает более 300 млн. чел. Отмечу, что этот потенциал используется на стартовом этапе развития экономики края", - добавил он.

Система или человеческий фактор – кто виноват?

Проблема в том, что приток "рабочих рук" в Приморье из стран СНГ происходит, как правило, в стихийном порядке. Это именно та категория мигрантов, которая считается наиболее проблемной. По оценке экспертов, вся незаконная миграция в крае связана с их неконтролируемым, стихийным въездом. "По моему мнению, безвизовый въезд на территорию России, предусмотренный для граждан СНГ, стал для них "медвежьей услугой". Наибольшую часть таких мигрантов (до 80%) составляют граждане Узбекистана. Около 30% из них, становятся незаконными эмигрантами. В целом, не менее 30-40 тысяч иностранных работников в Приморском крае вынуждены "уходить в тень", и происходит это не по их собственной воле", - говорит Сергей Пушкарев.

На оформление патента прибывших мигрантов по закону РФ отводится 30 дней с момента пересечения иностранцем российской границы. На поиски приглашающей стороны для постановки на миграционный учет отводится 7 дней. Для легальной работы и дальнейшего проживания на территории России, мигранту необходимо приобрести патент. За собственные средства прибывший иностранец должен заключить договор добровольного медицинского страхования и пройти медосмотр, затем сдать экзамен русского языка, историю России и основы российского законодательства, а далее отдать пакет документов на патент в Управление по вопросам миграции.

Сергей Пушкарев уверен, что люди часто не успевают оформить документы в предусмотренный законом срок. "С учетом того, что из-за отсутствия средств, выехать на Родину не представляется возможным, такие мигранты пополняют ряды нелегалов в Приморском крае и других регионах России", - добавляет он.

Председатель президиума Приморского краевого отделения совета общественных наблюдательных комиссий Владимир Найдин не согласен с коллегой: "Лично я думаю, что, по большому счету, эта проблема надумана. Если человек приехал с целью законно находиться на территории РФ, например, работать, то отведенного законом срока будет достаточно для оформления документов. Другой момент, многим не хочется за патент платить. В рамках работы с нелегальными мигрантами, находящимися на территории пункта содержания нелегальных мигрантов в городе Артеме, я со многими переговорил лично. Практически, все они признают свою вину, поясняя, что хотели "заработать, а не тратить деньги на патенты". Одним словом, большинство нелегалов целенаправленно едут к нам, в надежде при минимальных затратах остаться в России", - рассказал Найдин.

Напомним, в прошлом году миграционный центр в Артёме был "забит" нелегальными мигрантами под завязку. Условия, в которые были поставлены люди, подлежащие депортации из страны, вызывали сочувствие даже у самых стрессоустойчивых людей. В изоляторе не было ни только подушек и простыней, самих спальных мест не хватало. Число "отловленных" мигрантов в два раза превышало вместимость учреждения. В связи с тем, что деньги на депортацию задержанных у государства закончились, люди вынуждены были находиться в таких условиях по нескольку месяцев.

"Сейчас, конечно, такой проблемы не существует, люди содержатся в оптимальных условиях. Но по-прежнему, у тех кого поймали – регистрации либо "левые", либо отсутствуют вовсе. Объяснения мигрантов типичные – хотелось зацепиться в Приморье, потратив как можно меньше денег. А ведь, кадров нам действительно не хватает! Кто мешает? Проходите законную процедуру регистрации, и – милости просим", - высказал мнение Владимир Найдин.

Достойная награда достойным людям

Несмотря на некоторые разногласия по вопросам "кадров" и "мигрантов", в целом, представители обеих общественных организаций делают неоценимую по своим масштабам работу. Так, Сергей Пушкарев рассказал, что в этом году общественная организация получила Президентский грант по теме "Центр комплексной поддержки мигрантов". Он был признан победителем в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации по грантовому направлению "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия".

"Просто заселить и затем удерживать здесь население (такие факты в истории заселения Дальнего Востока были) – это один вопрос, а вот создать условия, чтобы население не только не уезжало отсюда, а наоборот стремилось сюда – это совсем другое. Вот этими намерениями и продиктована идея нашего проекта, ставшего признанным победителем в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации по грантовому направлению "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия", - отметил Пушкарев.

Не меньшую победу одержала и общественная организация Владимира Найдина, которая также получила президентский грант на реализацию "Поддержки правовой и юридической помощи людям, находящимся в местах лишения свободы". "Главная цель и задача нашей общественной организации – подготовка кандидатов в ряды ОНК, обучение этих кандидатов, а также, просветительская деятельность. В рамках получения гранта, у нас появилась возможность оказывать бесплатную юридическую и правовую помощь лицам, находящимся в исправительных колониях Приморского края. Эта работа очень важна, так как могу ответственно заявить – такой помощи многие заключенные лишены, и они в ней нуждаются", - сказал Владимир Найдин.