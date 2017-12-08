Трутнев предложил Тарасенко назначить вице-губернатора по социально-экономическому развитию

Как исполнить поручения президента России о достижении уровня жизни в регионах Дальнего Востока выше среднероссийского, обсудили на совещании под руководством вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в четверг, 7 декабря, во Владивостоке. Курировать их исполнение в Приморье будет новый заместитель губернатора, которого Андрей Тарасенко назначит до конца года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Открывая совещание по вопросу реализации комплексного плана социально-экономического развития Приморья, вице-премьер подчеркнул, что сегодня в крае благодаря новым механизмам, созданы приоритетные условия для привлечения инвестиций и развития экономики. В то же время на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей, развития социальной сферы. "Сегодня в рамках режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток заявлено более 1,17 триллиона рублей инвестиций. Планируется создание 50 тысяч рабочих мест. И для этих людей, которые уже сегодня живут и работают в Приморском крае, надо создавать условия. Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача, чтобы к 2025 году эти условия по всем направлениям социальных услуг были выше среднероссийского уровня. Давайте поговорим о том, как достигнуть выполнение этого поручения", – обратился к собравшимся Юрий Трутнев.

Механизмом достижения этой задачи призван стать комплексный план, который готовит каждая из дальневосточных территорий. Основная его цель – ускоренное социально-экономическое развитие края, закрепление и привлечение населения на его территорию путем содействия развитию перспективных проектов. В департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края пояснили, что на сегодняшний день в комплексном плане Приморья определены восемь территориально-отраслевых центров экономического роста, основываясь на традиционной экономической специализации муниципальных образований, входящих в данные зоны, и, конечно, потенциала их развития. Это Владивостокская агломерация, Находкинский и Хасанский транспортный узлы, агломерация Большой Камень, Партизанская, Уссурийско-Михайловский агропромышленный узел, Арсеньевский узел и север Приморья. В каждом из них планируется реализовать мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы: здравоохранения, культуры, образования, спорта, социальной защиты населения. При этом перечень объектов сформирован с учетом потребностей инвесторов. Софинансироваться мероприятия будут из средств федерального бюджета, в выгодном для регионов соотношении – 99%.

Юрий Трутнев предложил главе Приморья назначить вице-губернатора, который будет курировать выполнение данного плана. "Мы договорились с Андреем Владимировичем, что будет назначен новый вице-губернатор, который будет знать, что все что связано с развитием – это и есть коэффициент его эффективности. Не вижу не решаемых проблем в развитии Приморья и Дальнего Востока. Все зависит от людей", – подчеркнул полпред в ходе пресс-подхода по итогам совещания.

Андрей Тарасенко акцентировал, что новый вице-губернатор будет назначен до конца года. "Сейчас будем искать такого человека из Приморья, чтобы он владел всей информацией о крае. На него ляжет весь блок по реализации комплексного плана развития Приморского края", – заявил глава региона.

Напомним, по итогам рабочего визита в Приморье в сентябре этого года президент России Владимир Путин поставил перед регионами Дальнего Востока задачу достигнуть таких показателей социального развития, которые были бы выше среднероссийского уровня.