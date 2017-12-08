Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

07 декабря 2017, 20:20
Трутнев предложил Тарасенко назначить вице-губернатора по социально-экономическому развитию
Трутнев предложил Тарасенко назначить вице-губернатора по социально-экономическому развитию
Трутнев предложил Тарасенко назначить вице-губернатора по социально-экономическому развитию

Трутнев предложил Тарасенко назначить вице-губернатора по социально-экономическому развитию

Новый вице-губернатор будет курировать развитие социальной инфраструктуры в Приморье

Как исполнить поручения президента России о достижении уровня жизни в регионах Дальнего Востока выше среднероссийского, обсудили на совещании под руководством вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в четверг, 7 декабря, во Владивостоке. Курировать их исполнение в Приморье будет новый заместитель губернатора, которого Андрей Тарасенко назначит до конца года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Открывая совещание по вопросу реализации комплексного плана социально-экономического развития Приморья, вице-премьер подчеркнул, что сегодня в крае благодаря новым механизмам, созданы приоритетные условия для привлечения инвестиций и развития экономики. В то же время на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей, развития социальной сферы. "Сегодня в рамках режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток заявлено более 1,17 триллиона рублей инвестиций. Планируется создание 50 тысяч рабочих мест. И для этих людей, которые уже сегодня живут и работают в Приморском крае, надо создавать условия. Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача, чтобы к 2025 году эти условия по всем направлениям социальных услуг были выше среднероссийского уровня. Давайте поговорим о том, как достигнуть выполнение этого поручения", – обратился к собравшимся Юрий Трутнев. 

Механизмом достижения этой задачи призван стать комплексный план, который готовит каждая из дальневосточных территорий. Основная его цель – ускоренное социально-экономическое развитие края, закрепление и привлечение населения на его территорию путем содействия развитию перспективных проектов. В департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края пояснили, что на сегодняшний день в комплексном плане Приморья определены восемь территориально-отраслевых центров экономического роста, основываясь на традиционной экономической специализации муниципальных образований, входящих в данные зоны, и, конечно, потенциала их развития. Это Владивостокская агломерация, Находкинский и Хасанский транспортный узлы, агломерация Большой Камень, Партизанская, Уссурийско-Михайловский агропромышленный узел, Арсеньевский узел и север Приморья. В каждом из них планируется реализовать мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы: здравоохранения, культуры, образования, спорта, социальной защиты населения. При этом перечень объектов сформирован с учетом потребностей инвесторов. Софинансироваться мероприятия будут из средств федерального бюджета, в выгодном для регионов соотношении – 99%. 

Юрий Трутнев предложил главе Приморья назначить вице-губернатора, который будет курировать выполнение данного плана. "Мы договорились с Андреем Владимировичем, что будет назначен новый вице-губернатор, который будет знать, что все что связано с развитием – это и есть коэффициент его эффективности. Не вижу не решаемых проблем в развитии Приморья и Дальнего Востока. Все зависит от людей", – подчеркнул полпред в ходе пресс-подхода по итогам совещания. 

Андрей Тарасенко акцентировал, что новый вице-губернатор будет назначен до конца года. "Сейчас будем искать такого человека из Приморья, чтобы он владел всей информацией о крае. На него ляжет весь блок по реализации комплексного плана развития Приморского края", – заявил глава региона. 

Напомним, по итогам рабочего визита в Приморье в сентябре этого года президент России Владимир Путин поставил перед регионами Дальнего Востока задачу достигнуть таких показателей социального развития, которые были бы выше среднероссийского уровня. 

Метки: вице-губернатор, соцэкономразвитие, Тарасенко, Трутнев

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Состояние культуры в регионе обсудили приморские депутатыСостояние культуры в регионе обсудили приморские депутаты
06 декабря 2017, 12:00
На совещании обсуждались: ремонт домов культуры, здание краевой библиотеки и цена билетов в цирк
В российском МИДе прокомментировали информацию о выдаче виз СШАВ российском МИДе прокомментировали информацию о выдаче виз США
05 декабря 2017, 19:30
Комментарий дал департамент информации и печати МИД России
Журналистам американских СМИ-иноагентам закроют допуск в ГосдумуЖурналистам американских СМИ-иноагентам закроют допуск в Госдуму
05 декабря 2017, 13:30
Региональным заксобраниям рекомендовано принять аналогичные меры

Последние новости

День атаки на Перл-Харбор: факты о нападении Японии на Соединенные ШтатыДень атаки на Перл-Харбор: факты о нападении Японии на Соединенные Штаты
сегодня, 14:00
76 лет назад Америка вступила во Вторую мировую войну
КНДР: угрозы США делают войну неизбежнойКНДР: угрозы США делают войну неизбежной
сегодня, 13:30
Россия просит США прислушаться к КНДР, а Китай призывает стороны к спокойствию
Россияне перестанут получать бумажные письма от чиновников в ответ на электронные обращенияРоссияне перестанут получать бумажные письма от чиновников в ответ на электронные обращения
сегодня, 12:30
Ответ будет приходить в электронной форме

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018 2
25.11.2017 14:00
Строительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартир 1
29.11.2017 13:00
Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края 1
04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+