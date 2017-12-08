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Экономика

07 декабря 2017, 20:10
За 2017 год Находкинская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,7 млрд. рублей

За 2017 год Находкинская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,7 млрд. рублей

Предотвращение и выявление нарушений валютного законодательства Российской Федерации – одно из главных направлений в деятельности Находкинской таможни

Осуществляя контроль финансовых операций, в 2017 году находкинские таможенники выявили 163 нарушения валютного законодательства. Из них, 54 нарушения совершены двумя местными организациями, которые, как установлено, при осуществлении валютных операций предоставляли поддельные декларации на товары. В результате действий компании было незаконно переведено 2,1 млн. долларов США. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.

Всего с начала года таможня выявила нарушения при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС на сумму 1,7 млрд. рублей. В результате возбуждено 130 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ ("Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования") и наложены штрафы на сумму 1,1 млрд. рублей.

По 27 нарушениям валютного законодательства на сумму 1,5 млрд. рублей усматриваются признаки уголовных преступлений по статье 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ") и статье 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Таможней возбуждено 6 уголовных дел.

Для усиления контроля над валютными операциями в ноябре 2017 года в федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" внесены изменения, которые вступят в силу 14 мая 2018 года. Согласно новым требованиям, резиденты будут обязаны информировать уполномоченные банки о конкретных сроках зачисления денежных средств на свои банковские счета от экспорта товаров и сроках возврата денежных средств ранее авансированных нерезиденту при импорте товаров. Изменения предоставят право уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ.

Закон также расширит понятие должностного лица, что позволит привлекать к ответственности конкретных руководителей организаций. Вводится наказание за незаконные валютные операции, установленной статьей 15.25 КоАП РФ. Для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц установлен штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции; для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Метки: валюта, нарушения, статистика, таможня

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