Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Мьянму

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в город Янгон (Мьянма), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Российские корабли ошвартовались у причала порта Тилава, где прошла торжественная церемония встречи российских моряков. Сегодня же на российском боевом корабле побывали представители командования Военно-морских сил Мьянмы, а российские моряки посетили командующего военно-морским районом "Айявади" и начальника штаба ВМС Мьянмы.

Планами визита предусмотрены посещения российских кораблей местными жителями, совместные спортивные соревнования военнослужащих Тихоокеанского флота и ВМС Мьянмы, а также автобусные экскурсии для личного состава ОБК ТОФ по историческим местам города. Неофициальный заход отряда кораблей ТОФ в Мьянму продлится 4 дня.