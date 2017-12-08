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Общество

07 декабря 2017, 19:30
Участники смены ВДЦ "Океан" выбрали президента России из числа своих кандидатов
Участники смены ВДЦ "Океан" выбрали президента России из числа своих кандидатов
Участники смены ВДЦ "Океан" выбрали президента России из числа своих кандидатов
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Участники смены ВДЦ "Океан" выбрали президента России из числа своих кандидатов

До официального старта президентской избирательной кампании 2018 года, выборы главы государства уже прошли во Всероссийском детском центре "Океан"

В конце ноября 2017 года, в рамках смены "Этнокруг", в канун голосования, состоялась деловая игра "Я - Президент России", организованная Избирательной комиссией Приморского края совместно с Центром социальных инноваций "Чёрный куб". На ней четверо кандидатов представили свою программу, ответили на вопросы модераторов, а также избирателей из числа участников смены, сообщает ЕНВ.

Модераторами мероприятия выступили ведущие политологи Дальнего Востока: директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев и управляющий партнер Центра, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. Они задали всем кандидатам вопросы о том, как преодолеть экономические санкции, развить Дальний Восток, выйти на рынки АТР, необходимо ли возвращаться к вопросу о смертной казни, как возродить агропромышленный комплекс, как необходимо проводить пенсионную реформу, необходимо ли менять системы образования и медицины, как воспитывать в гражданах патриотизм и многое другое. В завершении игры ведущие подвели краткие ее итоги и призвали участников смены голосовать за понравившихся кандидатов.

Голосование в ВДЦ "Океан" состоялось 26 ноября 2017 года.

Метки: выборы, Океан, Чёрный куб

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