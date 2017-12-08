Участники смены ВДЦ "Океан" выбрали президента России из числа своих кандидатов

В конце ноября 2017 года, в рамках смены "Этнокруг", в канун голосования, состоялась деловая игра "Я - Президент России", организованная Избирательной комиссией Приморского края совместно с Центром социальных инноваций "Чёрный куб". На ней четверо кандидатов представили свою программу, ответили на вопросы модераторов, а также избирателей из числа участников смены, сообщает ЕНВ.

Модераторами мероприятия выступили ведущие политологи Дальнего Востока: директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев и управляющий партнер Центра, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. Они задали всем кандидатам вопросы о том, как преодолеть экономические санкции, развить Дальний Восток, выйти на рынки АТР, необходимо ли возвращаться к вопросу о смертной казни, как возродить агропромышленный комплекс, как необходимо проводить пенсионную реформу, необходимо ли менять системы образования и медицины, как воспитывать в гражданах патриотизм и многое другое. В завершении игры ведущие подвели краткие ее итоги и призвали участников смены голосовать за понравившихся кандидатов.

Голосование в ВДЦ "Океан" состоялось 26 ноября 2017 года.