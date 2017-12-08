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В мире

07 декабря 2017, 18:40
Британские бобслеисты после дисквалификации двух российских экипажей поднялись с 5 на 3 место

Что думают новоиспеченные медалисты Сочи о решении МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018?

После допингового скандала в неофициальном командном зачете ОИ-2014 сборная России скатилась с первого места на третье

The Associated Press провел опрос среди четырех спортсменов, получивших серебряные и бронзовые награды взамен бронзовых и "деревянных" медалей Сочи-2014. Несмотря на заранее предвзятую позицию "счастливчиков", спортсмены высказали разные точки зрения по поводу недопуска российской сборной на Олимпиаду в Корее, сообщает ЕНВ.

Большинство из них уверены: Международный олимпийский комитет (МОК) добился хорошего баланса в наказании спортивной федерации страны, а также спортсменов, попавшихся на допинге. Они уверены, что большинство атлетов из России не причастны к вменяемому России скандалу.

"Это хороший компромисс для меня", - комментирует британский бобслеист, обладатель пятого места Сочи-2014 Стюарт Бенсон, который получит бронзовую медаль после того, как два российских экипажа были лишены медалей домашней Олимпиады. "Это наказание для государства, страны. МОК, очевидно, постарался не наказывать спортсменов, которые не сделали ничего плохого", - сказал он в ходе телефонного интервью буквально через несколько минут после того, как МОК объявил о том, что российские спортсмены будут выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом. При этом, Стюарт Бенсон уверен, что олимпийская антидопинговая система сможет достоверно определить результаты проб на допинг.

В то же время, некоторые спортсмены не одобряют коллективные санкции Международного олимпийского комитета. "Коллективные санкции могут привести к огромной несправедливости, которую не должен творить МОК", - сказал французский лыжник, бронзовый призер игр в Сочи в эстафете Робин Дювийяр. Его национальная команда получила серебряные медали сочинской Олимпиады, которые в ноябре отобрали у российской четверки. "Чрезмерно суровые санкции отчуждают русских, которые уже чувствуют, что все против них. Это недопустимо", - отметил французский спортсмен. 

Скелетонистка из США Кэти Юлендер, которая стала четвертой в Сочи, была рада отстранению "бронзовой" россиянки Елены Никитиной от участия в Олимпийских играх на пожизненный срок. "Это был единственный способ обеспечить сильную антидопинговую линию в сложившейся ситуации", - сказала она. Выявленные нарушения Юлендер считает издевательством России над олимпийским движением.

Конькобежка из Голландии Маргот Бур, ставшая третьей в забеге на 500 метров в 2014 году, на котором второе место заняла дисквалифированная позже Ольга Фаткулина, сказала, что решение МОК позволит восстановить доверие к организации. "Это шаг назад в верном направлении", - прокомментировала она.

Метки: дисквалификация, Олимпиада, опрос, Пхенчхан, скандал, Сочи

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