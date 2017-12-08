Япония и Китай планируют создать систему предотвращения столкновений на воде и в воздухе

Власти Японии и Китая практически договорились о внедрении механизма морской и воздушной связи, направленной на предотвращение столкновений в районе Восточно-Китайского моря. Об этом заявили источники, близкие к переговорам, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Ожидается, что механизм, с помощью которого будет обеспечена связь между должностными лицами в оборонных ведомствах двух стран, будет реализован в ближайшее время. Этому предшествовали переговоры на разных уровнях в течение последних десяти лет.

Как рассказали источники, стороны пришли к соглашению во время двухдневной встречи высокопоставленных чиновников в Шанхае. Таким образом, можно говорить об улучшении двусторонних связей между странами. В прошлом месяце премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава КНР Си Цзиньпин договорились в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме о необходимости "нового начала" в отношениях между двумя ключевыми странами региона.

После встречи в Шанхае представители японского и китайского министерств иностранных дел заявили, что стороны добились "позитивного прогресса" по реализации данного механизма, а также договорились об укреплении взаимного доверия путем тесного сотрудничества между оборонными ведомствами. В заявлениях не уточняется, какой именно прогресс был достигнут.

По словам источников, дипломаты и должностные лица из обеих стран еще осенью договорились о скором разрешении вопроса по созданию механизма координации в морском и воздушном пространствах. Долгое время одним из основных препятствий по созданию данного механизма были территориальные споры между Японией, КНР и Тайванем вокруг островов Сэнкаку. Решение вопроса о создании системы предотвращения столкновений означает, что она разработана таким образом, что не нарушает правовые позиции обеих сторон относительно спорных территорий. Стороны еще будут обсуждать детали механизма вплоть до подписания официального соглашения.

Впервые план по созданию морского и воздушного межведомственного сообщения был разработан еще в 2007 году. Однако, в течение многих лет переговоры затягивались, причинами чему, по мнению аналитиков, стали территориальные споры, отголоски военного времени, а также региональное соперничество между второй и третьей экономиками мира. Ситуация усугубилась в 2012 году, когда японское правительство выкупило некоторые спорные острова у японского частного лица, оформив их в государственную собственность.

Вокруг островов Сэнкаку зачастую китайские и японские корабли, а также самолеты проводят военные маневры. Это опасно тем, что несчастные случаи или просчеты при проведении учений могут ускорить начало более широкого конфликта между странами.

Как сообщают источники, во время встречи в Шанхае, где приняли участие около 80 официальных лиц из нескольких государственных органов, стороны обсудили ряд других вопросов, в том числе, совместное развитие газовой отрасли, охрану окружающей среды, борьбу с контрабандой и координацию спасательных ведомств в случае стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Согласно представителям двух министерств, должностные лица согласились провести следующий раунд переговоров в первой половине следующего года в Японии.