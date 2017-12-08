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Общество

07 декабря 2017, 13:20
На регистрацию авто в ГИБДД через портал "Госуслуги" действует скидка в 30%

На регистрацию авто в ГИБДД через портал "Госуслуги" действует скидка в 30%

Госавтоинспекция Приморского края напоминает: зарегистрировать транспортное средство можно с помощью портала Госуслуг

При обращении через портал Госуслуг вы сэкономите не только время, но и деньги, ведь с 1 января текущего года при подаче заявления и уплате госпошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг гражданам предоставляется скидка на оплату госпошлины в размере 30%, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Граждане, предварительно записавшиеся на регистрацию автомототранспортных средств через "Единый портал государственных и муниципальных услуг", проходят процедуру регистрации транспорта в следующем порядке: Заявитель с пакетом документов, необходимых для регистрации транспортного средства, прибывает в регистрационное подразделение в выбранный день и время, подает документы на регистрацию в окно приема, в которое записался (без очереди, по выбранному времени). После приема документов заявитель проходит осмотр транспортного средства вне очереди на специально выделенном месте площадки осмотра. Далее заявитель сдает заявление с отметкой об осмотре транспортного средства в окно приема (где сдавал документы) и ожидает выдачи документов, после чего получает их. После получения готовых документов, заявитель закрепляет государственные номерные знаки на транспортное средство. Процедура оформления автомобиля закончена. 

Как результат, регистрация автомототранспортных средств посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг делает эту процедуру более удобной, быстрой и экономной для граждан. Осмотр транспортного средства производятся вне очереди, прием документов осуществляется по времени выбранному заявителем. С начала года этим правом воспользовались свыше 40 тыс. граждан.

Напоминаем, что в Госавтоинспекции Приморского края созданы информационные центры по оказанию помощи в получении государственных услуг посредством сети Интернет. Обратившиеся граждане имеют возможность зарегистрироваться на портале государственных услуг при помощи сотрудников ГИБДД.

Адреса центров помощи: г. Владивосток, ул. Проспект 100 Лет Владивостоку, д.148 (на первом этаже административного здания в информационном окне); г. Арсеньев, ул. Заводская, д.5 (на третьем этаже административного здания в окне №4); г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, д.18 (на третьем этаже  административного здания в окне №1).

Метки: автомобиль, ГИБДД, регистрация, скидка

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