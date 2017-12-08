Состоялся первый полет летающей лаборатории Т-50 с двигателем 2-го этапа

Полет выполнил Герой российской Федерации шеф-пилот ПАО "Компания "Сухой" (в составе ОАК) Сергей Богдан. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя 5-го поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы – уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели, – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

ПАК ФА – многофункциональный истребитель 5-го поколения предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый вылет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 г. в Комсомольске-на-Амуре. В настоящее время в летных испытаниях участвуют 9 летных образцов.

Проведены испытания всех составных частей ПАК ФА. Завершается первый этап государственных испытаний авиационного комплекса пятого поколения. На сегодняшний день подтверждены характеристики устойчивости и управляемости на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, на малых и больших высотах полета, на закритических углах атаки. Проводится отработка бортового оборудования и комплекса авиационного вооружения. Также проведены успешные работы по дозаправке топливом в полете и исследованию различных конфигураций самолета. Проведенные экспериментальные работы позволяют считать характеристики самолета одними из лучших в своем классе.

ПАК ФА обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолёта и истребителя. Самолёт пятого поколения оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Это в значительной степени снижает нагрузку на лётчика и позволяет концентрироваться на выполнении тактических задач. Бортовое оборудование нового самолёта позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы, а также выполнять задачи автономно. Самолет имеет широкую номенклатуру вооружения, как класса "воздух-воздух", так и класса "воздух-поверхность", обеспечивающего решение истребительных и ударных задач.

ПАК ФА обладает возможностью осуществления скрытых действий, благодаря низкому уровню заметности в РЛ, ИК и видимом диапазонах. Размещенная на ПАК ФА вспомогательная силовая установка обеспечивает высокую автономность базирования, снижение расхода топлива при наземных отработках и экономию ресурса маршевых двигателей. Использование бортовой кислорододобывающей установки обеспечивает практически неограниченное время полета и исключение наземной заправки кислородом. А применение на самолете системы взрывобезопасности нейтрального газа генераторного типа в совокупности с другими мероприятиями позволило не только обеспечить автономность базирования, но и реализовать беспрецедентные характеристики боевой живучести самолета.

Комплекс технических решений, заложенный в ПАК ФА, позволил получить качественно новый уровень характеристик и обеспечить превосходство над всеми современными самолетами данного класса. Совместно с Республикой Индия ведется работа над созданием истребителя пятого поколения – перспективного многофункционального истребителя (ПМИ). Успешно завершен первый этап работ по проекту ПМИ - разработка эскизно-технического проекта нового самолета. В ходе работ российская сторона провела обучение индийских специалистов, предоставила необходимое программное обеспечение для создания единой рабочей среды. Согласован объем опытно-конструкторских работ. Парафирован контракт на ОКР.

ПАК ФА является самым совершенным самолетом в линейке "Компании "Сухой", и, начиная с 2020 г. станет основным продуктом компании на рынке авиационный техники.