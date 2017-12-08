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Экономика

07 декабря 2017, 12:40
В России создан единый оператор высокоточной навигации

В России создан единый оператор высокоточной навигации

Созданная компания сформирует современную рабочую среду для крупных корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей

Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") создал компанию-оператора сервисов на основе высокоточного спутникового позиционирования ООО "Национальная сеть высокоточного позиционирования (НСВП)". Новая структура войдет в состав холдинга и будет способствовать распространению услуг высокоточной навигации на основе системы ГЛОНАСС, сообщает ЕНВ со ссылкой на РКС.

Созданная компания сформирует современную рабочую среду для крупных корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, будет контролировать качество и надежность услуг высокоточного позиционирования. Национальная сеть высокоточной навигации (НСВП) – проект РКС по интеграции действующих на территории России корректирующих станций в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и соответствующей нормативно-правовой базой; проект реализуется по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.

Замгендиректора РКС по работам в области прогнозного аэрокосмического мониторинга Анатолий Перминов:

"Сегодня важно заинтересовать и привлечь компании и частных лиц к максимально широкому использованию высокоточной навигации. Для них уже создан специализированный веб-портал оператора, который поможет компаниям или индивидуальным предпринимателям получать услуги и подключаться к сервисам интеграционной вычислительной платформы. С крупными корпоративными клиентами мы продолжим работать на основе контрактов".

НСВП позволяет многократно – до сантиметров – увеличить точность спутниковой навигации. Ее применение предоставит региональным администрациям и местным операторам действенный инструмент для повышения экономической эффективности геодезического и картографического обеспечения, кадастровой съемки, управления земельным комплексом, объектами капитального строительства и транспортом. Объединение в общую сеть около 800 корректирующих станций различных операторов, уже действующих сегодня в стране, сделает Россию мировым лидером по точности навигации. Сегодня в проекте НСВП уже задействовано более 240 дифференциальных геодезических станций. НСВП уже работает в Московской, Владимирской, Новосибирской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Вологодской, Курской и Тюменской областях, в Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Татарстане и Крыму. Достигнута договоренность об участии в проекте ОАО "РЖД" как крупного собственника сетей дифференциальных геодезических станций и потребителя услуг высокоточного позиционирования.

В августе 2015 года в рамках XII Международного авиакосмического салона были подписаны соглашения между РКС и правительствами Ярославской и Омской областей о развитии сотрудничества в сфере использования наземной инфраструктуры НСВП на базе дифференциальных геодезических станций. Там же "Российские космические системы" и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве в создании и использовании национальной сети.

В конце прошлого года РКС, НП "ОСВСП" и Правительство Новосибирской области договорились о сотрудничестве в проекте построения и развития сегмента НСВП на базе расположенных в регионе 36 спутниковых станций. Тогда же было объявлено о начале сотрудничества между РКС и ОАО "Роскартография" в области создания и развития наземной инфраструктуры НСВП.

Метки: навигация, НСВП, оператор, РКС

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