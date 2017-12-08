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Фоторепортажи

07 декабря 2017, 12:20
Свежее молоко по доступной цене можно приобрести в моломатах в Приморье
Свежее молоко по доступной цене можно приобрести в моломатах в Приморье
Свежее молоко по доступной цене можно приобрести в моломатах в Приморье
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Свежее молоко по доступной цене можно приобрести в моломатах в Приморье

Более 1,2 тонн свежего молока заправляют в молокоматы в крупной торговой сети края. Теперь свежее молоко доступно приморцам по более низкой цене

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, молокоматы позволяют покупателям приобретать всегда свежее молоко. Ежедневно в молокоматы поставляется более 1,2 тонн суражевского молока высокого качества, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"С момента, когда корова отдала свое молоко, и до возможности покупателя приобрести его в молокомате проходит не более трех часов. За это время проводится глубокая очистка молока высокоэффективными молочными фильтрами, его пастеризация, гомогенизация и нормализация до 3,2% жирности", – рассказали специалисты.

Молокоматы расположены в крупной торговой сети по адресам во Владивостоке: ул. Черемуховая 15, ул. Русская 2К, ул. Крыгина 23, в торговом центре "Седанка Сити". Благодаря тому, что производитель и торговые сети работают напрямую, минуя посредников, потребители получают качественную местную продукцию по цене ниже рыночной.

Организация молокоматов – часть большого комплекса мер по поддержке и развитию внутреннего рынка, работа над которыми началась по поручению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Наряду с удобством и практичностью приобретения молока в молокоматах немаловажен и ценовой фактор. Приобрести молоко в молокоматах можно на 10-15 рублей дешевле, чем продаваемое в фасованном виде.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией. В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

В Приморье сегодня активно реализуется программа развития сельского хозяйства и поддержки местных производителей. Так, сейчас средняя продуктивность – 5,5 тонн молока на одну корову в год, по этому показателю Приморский край является лидером на Дальнем Востоке.

Метки: молоко, молокоматы, сельское хозяйство, Суражевка

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