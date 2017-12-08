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Общество

07 декабря 2017, 12:00
Многоквартирные дома запретят строить на "шести сотках"

Многоквартирные дома запретят строить на "шести сотках"

Застройщики потеряют возможность возводить на садовых участках многоэтажки высотой более 20 метров и состоящие из квартир или блок-секций

На заседании комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления ГД РФ 7 декабря депутаты рассмотрят изменения в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты. Поправки призваны упростить строительство жилых домов, усовершенствовать механизм государственного строительного надзора и порядка сноса объектов капитального строительства. Правительственный законопроект разработан во исполнение поручения президента от 17 мая 2016 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Законопроект предлагает установить единые требования к строительству жилых домов на земельных участках, предоставленных в целях индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. В частности, устанавливается, что параметры жилого дома, возводимого на садовом земельном участке, не могут превышать параметры, установленные Градостроительным кодексом для объектов индивидуального жилищного строительства.

"Данное изменение обусловлено отсутствием в законодательстве, а зачастую и в правилах землепользования и застройки ограничений параметров такой застройки, что приводит к многочисленным нарушениям на практике, в том числе, в части строительства на таких земельных участках многоквартирных домов", — отмечают разработчики законопроекта. При этом, документ ограничивает только максимальные параметры застройки, которые могут быть уменьшены в правилах землепользования.

Одновременно в Градостроительный кодекс вносятся изменения, предусматривающие определение объекта индивидуального жилищного строительства как отдельно стоящего жилого дома с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 метров и не состоящего из квартир или блок-секций.

Кроме того, законопроект восполняет правовой пробел в части урегулирования процедурных вопросов, связанных со сносом объектов капитального строительства. Градостроительный кодекс дополняется определением понятия "снос" и главой, направленной на урегулирование вопросов, возникающих в связи со сносом жилых домов.

В части сноса самовольных построек положения законопроекта увязываются с предлагаемыми проектом федерального закона "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части уточнения положений о самовольных постройках)" изменениями в Гражданский кодекс Российской Федерации. В связи с этим, законопроектом также устанавливается механизм прекращения прав на земельный участок, на котором расположена самовольная постройка, в случае неисполнения решения о её сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями.

Так, Земельный кодекс дополняется статьей 54.1, регулирующей порядок отчуждения земельного участка, находящегося в частной собственности, в случае его изъятия в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации путём продажи с публичных торгов.

Метки: Госдума, ГрК РФ, поправки, поручение, президент, строительство

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