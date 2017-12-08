Россия и Япония определили условия промысла в рыболовных зонах двух стран на 2018 год

Россия и Япония определили условия промысла на рыболовных зонах обеих стран в 2018 году. В Москве завершила работу 34-я сессии российско-японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, японскую – представитель правительства Японии, начальник управления контроля за ресурсами департамента рыболовства министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Коя Такаси. В заседаниях приняли участие представители Росрыболовства, рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов, Пограничной службы ФСБ России, МИД Японии, Департамента рыболовства Японии, а также отраслевых ассоциаций, эксперты и рыбопромышленники обеих стран.

По итогам напряженных переговоров стороны определили квоты вылова водных биоресурсов, видовой состав, а также условия ведения промысла в российской и японской исключительных экономических зонах, с учетом изменений морской среды и интересов рыбопромышленников. Российские и японские ученые выразили удовлетворение сотрудничеством в области исследований водных биоресурсов, встречающихся в экономзонах обеих стран, и подтвердили взаимную заинтересованность в его развитии. Результатом стал разработанный и принятый в ходе сессии План совместных исследований в 2018 году. Стороны подтвердили необходимость сотрудничества в рамках Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана, включая работу по оценке запасов сайры и скумбрии, и договорились продолжить совместные исследования в северо-западной части Тихого океана, начатые в 2016 году.

Подводя итоги работы, Петр Савчук отметил, что сессия стала важным событием в отношениях двух стран в области рыболовства. "Условия промысла меняются, появляются новые объекты, приходится корректировать меры регулирования. Мы обсудили целый спектр вопросов, в том числе связанных с северо-западной частью Тихого океана, работу Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC), ряд других тем, представляющих обоюдный интерес. Достигнутые договоренности создают благоприятные условия для работы как российских, так и японских рыбаков. Мне кажется, мы нашли понимание по многим принципиально важным вопросам", – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

Справочно: Российско-Японская Смешанная комиссия по рыболовству создана в соответствии с Соглашением между Правительством СССР и Правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства у побережья обеих стран от 7 декабря 1984 года. В рамках соглашения Стороны устанавливают объемы добычи и условия ведения промысла в зонах России и Японии на взаимной основе. 35-я сессия Российско-Японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству состоится в 2018 году в Японии.