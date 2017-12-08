Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

07 декабря 2017, 11:40
Россия и Япония определили условия промысла в рыболовных зонах двух стран на 2018 год

Россия и Япония определили условия промысла в рыболовных зонах двух стран на 2018 год

В ходе работы 34-й сессии Российско-Японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству разработан и принят План совместных исследований на следующий год

Россия и Япония определили условия промысла на рыболовных зонах обеих стран в 2018 году. В Москве завершила работу 34-я сессии российско-японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, японскую – представитель правительства Японии, начальник управления контроля за ресурсами департамента рыболовства министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Коя Такаси. В заседаниях приняли участие представители Росрыболовства, рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов, Пограничной службы ФСБ России, МИД Японии, Департамента рыболовства Японии, а также отраслевых ассоциаций, эксперты и рыбопромышленники обеих стран.  

По итогам напряженных переговоров стороны определили квоты вылова водных биоресурсов, видовой состав, а также условия ведения промысла в российской и японской исключительных экономических зонах, с учетом изменений морской среды и интересов рыбопромышленников. Российские и японские ученые выразили удовлетворение сотрудничеством в области исследований водных биоресурсов, встречающихся в экономзонах обеих стран, и подтвердили взаимную заинтересованность в его развитии. Результатом стал разработанный и принятый в ходе сессии План совместных исследований в 2018 году. Стороны подтвердили необходимость сотрудничества в рамках Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана, включая работу по оценке запасов сайры и скумбрии, и договорились продолжить совместные исследования в северо-западной части Тихого океана, начатые в 2016 году.

Подводя итоги работы, Петр Савчук отметил, что сессия стала важным событием в отношениях двух стран в области рыболовства. "Условия промысла меняются, появляются новые объекты, приходится корректировать меры регулирования. Мы обсудили целый спектр вопросов, в том числе связанных с северо-западной частью Тихого океана, работу Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC), ряд других тем, представляющих обоюдный интерес. Достигнутые договоренности создают благоприятные условия для работы как российских, так и японских рыбаков. Мне кажется, мы нашли понимание по многим принципиально важным вопросам", – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

Справочно: Российско-Японская Смешанная комиссия по рыболовству создана в соответствии с Соглашением между Правительством СССР и Правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства у побережья обеих стран от 7 декабря 1984 года. В рамках соглашения Стороны устанавливают объемы добычи и условия ведения промысла в зонах России и Японии на взаимной основе. 35-я сессия Российско-Японской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству состоится в 2018 году в Японии.

Метки: исследования, квоты, Росрыболовство, сессия, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

За 2017 год Находкинская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,7 млрд. рублейЗа 2017 год Находкинская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,7 млрд. рублей
вчера, 20:10
Предотвращение и выявление нарушений валютного законодательства Российской Федерации – одно из главных направлений в деятельности Находкинской таможни
В России создан единый оператор высокоточной навигацииВ России создан единый оператор высокоточной навигации
вчера, 12:40
Созданная компания сформирует современную рабочую среду для крупных корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей
Резидент СПВ запустил в Находке производство рыболовных изделий из капронаРезидент СПВ запустил в Находке производство рыболовных изделий из капрона
вчера, 10:10
Объем инвестиций в проект составил более 20 млн рублей

Последние новости

Приставы подвели итоги общероссийского рейда в ПриморьеПриставы подвели итоги общероссийского рейда в Приморье
сегодня, 12:00
Рейды были посвящены взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате
На этой неделе ёлочные конструкции засветились во всех районах ВладивостокаНа этой неделе ёлочные конструкции засветились во всех районах Владивостока
сегодня, 10:50
Кроме ёлок, ощущение праздника создаёт новогодняя иллюминация
Дональд Трамп признал Иерусалим столицей ИзраиляДональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля
вчера, 23:10
Несмотря на риск антиамериканских протестов в неразделенном городе, президент США Дональд Трамп объявил о перемещении посольства в Иерусалим

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018 2
25.11.2017 14:00
Строительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартир 1
29.11.2017 13:00
Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края 1
04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+