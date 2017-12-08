В Находку привезли 640 поддельных игрушек – талисманов чемпионата мира по футболу 2018 года в России

В адрес находкинской фирмы из Китая был ввезен контейнер с детскими товарами. В ходе таможенного досмотра таможенники обнаружили 640 мягких игрушечных волков, на которых нанесено символическое изображение в виде футбольного мяча. Игрушки визуально похожи на один из символов Чемпионата мира по футболу 2018 года – волчонка Забиваку, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.

Изобразительный товарный знак "Забивака" включён в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Правообладателем товарного знака является "ФИФА" ("Федерасьон Интернасьональ де Футбол Ассосиасьон").

В таможню поступило письмо от представителя правообладателя, из которого следует, что фирма-импортер не получала разрешение на использование символики Чемпионата мира. Экспертиза подтвердила, что обнаруженные игрушки схожи до степени смешения с охраняемым товарным знаком. Подобная схожесть может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Контрафактные игрушки изъяты. Часть 1 статьи 14.10 КоАП России предусматривает наказание виде штрафа в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией незаконно ввезенных товаров.