Уровень цен во Владивостокский цирк вызвал общественный резонанс

Есть все-таки в нашем неустойчивом мире то, что объединяет людей – богатых и бедных, многодетных и без детей, молодых и не очень, активных и пассивных. Таким явлением в Приморье стали цены на билеты в обновлённый Владивостокский цирк. Спецкорр ЕНВ провел собственный соцопрос среди граждан, в котором приняли участие более 70 человек. Большинство из них подтвердили, что витавшее в воздухе "тихое возмущение" имеет под собой твердую почву.

Напомним, первое представление во Владивостокском цирке запланировано на 23 декабря. При том, что стоимость билетов варьируется от 600 до двух тыс. рублей, они уже раскуплены. Проведя соцопрос среди жителей Владивостока и Приморья, ЕНВ делает следующие выводы: возмущение потенциальных зрителей очевидно, но надежда на снижение в будущем "тарифов на радость", свойственное русскому человеку, еще теплится.

В опросе ЕНВ приняли активное участие представители всех социальных слоев населения - бизнесмены, политические деятели, руководители общественных организаций, домохозяйки и безработные. Около 90% опрошенных солидарны в едином порыве: билеты на первое цирковое представление во Владивостоке однозначно стоят дорого.

Главное, о чем упоминают респонденты, "билеты за 600 рублей - деньги на ветер, так как с этих мест основная масса, на которую рассчитано предоставление - дети - ничего не увидят".

Часто встречаются ответы такого плана: "Мне, чтобы сходить в цирк с двумя детьми и видеть что-то еще кроме воздушных гимнастов, надо потратить около шести тыс. рублей, включая не самые дорогие "вкусняшки" и фото, ведь детям трудно объяснить, почему мама не может купить в антракте то же пирожное и отказывается сфотографировать их с клоуном. Кстати, папу не берем из экономии".

Одним из актуальных вопросов, волнующих народ, стал "как быть многодетным семьям, для которых такая стоимость не по карману и предусмотрены ли какие-то льготы?".

Четко разработанной льготной стоимости пока не существует, но дети до трёх лет проходят на представление бесплатно при наличии свидетельства о рождении. Для детей с трёх лет необходимо покупать билет по полной стоимости.

"Кому не нравится цена, просто не покупайте билет", - говорят люди с доходом выше среднего, но таких меньшинство. Например, один из респондентов сказал так: "Я человек не бедный, билеты в цирк для меня купить не проблема, но я прекрасно отдаю себе отчет, что при зарплате в 30-40 тыс. рублей в месяц семье, состоящей, например, из трех детей сходить на представление будет очень накладно".

Встречаются комментарии, что цена в две тысячи - нормальная, ведь "нужно хорошо кормить животных, а также "отбивать" ремонт – а на это цирку нужны деньги".

Сам новый финансовый директор учреждения Алексей Туркалов в интервью приморским СМИ заявлял, что с этим стоимость билетов не связана. "На самом деле я не устанавливаю ценник, потому что у нас есть система проката, которую определяет сам прокатчик. В цену входит доставка контейнеров с реквизитом, перевозка животных и артистов. Немаловажен и тот факт, что наш цирк находится достаточно далеко от центральной России, поэтому стоимость гастролей для артистов достаточно высока. Повторюсь, что сам Владивостокский цирк не имеет отношения к установленным расценкам", - пояснял он.

Очень активно обсуждается тема "своего" цирка в приморском обществе.

Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков, например, высказался так: "В свое время Цирк строили всем миром вместо шапито, что находился там, где сегодня центральная площадь. Нас посылали на эту всенародную стройку, потому что это делалось, прежде всего, для наших детей и внуков. Затраты из бюджета на строительство, ремонт и содержание - также за наш счет (налоги), поэтому все представления в цирке должны быть доступны для людей, во Владивостоке должен быть свой цирк, а не гастролеры, заламывающие цены".

Однако, Алексей Туркалов напоминает, что Владивостокский государственный цирк находится в собственности "Росгосцирка" и своей труппы не будет, так как это не рентабельно. "Тем не менее, в нашем цирке цирковые представления будут проходить часто. Для этого сейчас созданы все условия, в том числе, и места для проживания в учреждении приезжих артистов. Тем не менее, в нашем цирке цирковые представления будут проходить часто. Для этого сейчас созданы все условия, в том числе, и места для проживания в учреждении приезжих артистов", - рассказывал Туркалов.

"Пройдемся" по людям, которым сложно пожаловаться на отсутствии "копеек в кармане". Как ни странно, и они согласны с народом: цена на билеты завышена.

Президент ООО "Международный Экспресс" Барсегян Мовзес на вопрос ЕНВ ответил так: "Хотелось бы, чтобы цены на билеты были доступны для большинства людей, а не только для тех, кто может себе позволить такие расходы".

Руководитель Консультационного центра по вопросам миграции об адаптации мигрантов Сергей Пушкарев отмечает: "Я бы с удовольствием сходил в обновленный цирк, но цена высокая, а ведь речь идет о детях".

Председатель Регионального отделения в Приморском крае Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Тимченко уверен, что цены должны соответствовать качеству. "Как я понимаю, перед первым представлением были большие расходы, на реконструкцию и покупку декораций и т.д. Но для определенных групп населения билеты должны быть доступны. Этого можно достигнуть, например, при взаимодействии с краевой или муниципальной властью или коммерческими организациями".

Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова пояснила: "Думаю, приемлемая цена до 1000 рублей, все остальное - завышено. Ценник на билеты в 2000 рублей стоит в развлекательных парках с мировым именем, где можно отдохнуть весь день, а за 2 часа представления " это дорого".

Примечательно, что большинство респондентов надеются на снижение стоимости билетов, в зависимости от программы. И новый директор Цирка эти надежды оправдывает: "Конечно, прейскурант по большому счёту зависит от самого представления. "Император львиц" - это достаточно дорогая программа, ведь здесь важным фактором является перевозка и содержание цирковых животных. Следующая программа, которая прибудет во Владивосток, конечно, укажет другую цену на билеты", – поясняет Алексей Туркалов.

Исходя из общих высказываний приморцев, можно сделать вывод, что билеты за такую цену хорошо "приобретать пару раз в год в качестве подарка близким", но для повседневного похода в цирк такая цена - дорогое удовольствие.

"Сходим разик, интересно же посмотреть, что там изменилось", - именно такой часто повторяющейся респондентами фразой объясняется ажиотаж продажи билетов на первое представление в обновленном цирке. Что будет дальше, как говорится, время покажет.

Отметим, что 23 и 24 декабря в Цирке пройдут два представления в 12.00 и в 16.00. Перед Новым годом 30 декабря артисты выступят в 16:00. Со 2 по 8 января представления будут идти трижды в день (в 11:00, 15:00, 19:00). 13 и 14 января артисты будут выступать по 1 разу в день – в 16:00.