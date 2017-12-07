Китайский конгломерат компаний HNA вложит инвестиции в экономическую зону Таиланда

Китайская компания HNA Innovation Finance и тайская фирма CT Bright примут участие в создании фонда, который может достичь 5 миллиардов долларов США в ближайшие три-пять лет. Их доля в нем составит 40% (по 20% - на каждую компанию). Из средств фонда будет идти инвестирование в проект Восточного экономического коридора в Таиланде. Общая сумма проекта составляет 43 миллиарда доллара США, сообщает ЕНВ.

Группа компаний HNA готова инвестировать в крупнейший в Таиланде инфраструктурный проект. HNA Innovation Finance, подразделение HNA, создаст фонд совместно с CT Bright, инвестиционной группой крупнейшего в Таиланде конгломерата CP Pokphand. Из средств фонда будет идти инвестирование в проект Восточного экономического коридора (EEC) в Юго-Восточной Азии, общие затраты на который оцениваются в 43 миллиарда долларов США. Об этом заявил источник, знакомый с проектом.

HNA Innovation и CT Bright будут вносить равный вклад в 20 процентов фонда, привлекая часть капитала от китайских и тайских инвесторов в размере 5 миллиардов долларов США в течение следующих трех-пяти лет для инвестирования в Восточный экономический коридор. В апреле этого года китайская HNA приобрела сингапурскую производственно-логистическую компанию CWT за 1 миллиард долларов США. HNA Innovation планирует использовать активы CWT для выхода на рынки Юго-Восточной Азии.

Правительство Таиланда создает на территории провинций Районг, Чонбури и Чаченгсау на востоке страны общей площадью 13 285 квадратных километров экономическую зону для развития технологий и сферы услуг. Согласно планам правительства, проект может быть реализован к 2021 году с помощью инструментов государственно-частного партнерства, в том числе, с помощью привлечения иностранных инвесторов.

Инвестиции в Таиланд являются стратегическим направлением для HNA, которая в 2015 году столкнулась с огромными долгами по всему миру в размере 36,3 миллиардов долларов США. В апреле этого года группа стала одной из четырех китайских частных компаний, которые были тщательно изучены финансовыми регуляторами Китая.

Это привело к тому, что HNA теперь придерживается государственной политики правительства Китая по поощрению инвестиций в инфраструктурные проекты на традиционных торговых маршрутах древнего Шелкового пути. Впрочем, компания рассматривает возможность вложения активов и в другие направления.

Главный исполнительный директор HNA Group Адам Тан заявил: "Хайнаньская компания HNA будет принимать заказы и "не будет инвестировать деньги в районы, запрещенные правительством". В то же время, мы планируем продавать недвижимость, находящуюся в нашей собственности".

HNA Innovation, штаб-квартира которой находится в Гонконге, была создана в марте 2017 года и, в основном, специализируется на продаже сырьевых ресурсов, проектом инвестировании и кредитовании населения. Материнская компания HNA Group была создана в 2000 году.