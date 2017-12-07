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Экономика

07 декабря 2017, 10:10
Резидент СПВ запустил в Находке производство рыболовных изделий из капрона

Резидент СПВ запустил в Находке производство рыболовных изделий из капрона

Объем инвестиций в проект составил более 20 млн рублей

Компания "Востокпромснасть" запустила в Находке производство изделий из капрона. Промышленные рыболовные сети резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) теперь изготавливает из нитей собственного производства, закупая сырье у ведущего российского поставщика полиамидного волокна, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Став резидентом СПВ, компания с более чем десятилетним стажем организовала современное производство рыболовных сетей для промышленной ловли рыбы. Общий объем инвестиций в проект составил более 20 млн рублей.

"Нас привлекли многочисленные преференции, которые обеспечивает режим Свободного порта. И, в первую очередь, конечно же, льготное налогообложение. Нулевая ставка по налогу на прибыль - одно из наиболее значимых для нас преимуществ, – рассказал генеральный директор предприятия Роман Неустроев. – Полученные преференции позволили нам развиваться дальше и стать еще более конкурентоспособными в нашем сегменте рынка".

По словам руководителя компании, было куплено и отремонтировано здание, приобретены отечественные и импортные крутильные машины в сетевязальный цех, что позволило запустить экологически чистое производство с минимальным количеством отходов.

Сегодня "Востокпромснасть" производит практически все полиамидные орудия лова, необходимые рыбодобывающей промышленности Приморского края, Камчатской, Хабаровской и Сахалинской областей. В списке выпускаемой продукции – разнообразные капроновые сети и снасти, все веревки, фалы, шнуры, нити для делей, тралов и ставных садков компания изготавливает самостоятельно, из российского сырья.

В дальнейшем компания планирует запустить производство канатов из полиэтилена.

Метки: рыболовные изделия, СПВ

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