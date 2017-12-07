Летчики ВВО отработали тактику ведения воздушного боя в небе Приморья

Летчики авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, провели первые в новом учебном году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщшает ЕНВ.

Первыми полеты выполнили командиры истребительной и бомбардировочной эскадрилий. Они на практике продемонстрировали молодым летчикам правильность выполнения упражнений в воздухе. При выполнении учебных задач особое внимание уделялось восстановлению летных навыков и технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах.

Учебно-тренировочные полеты проходили преимущественно над водной акваторией залива Петра Великого.

Пилоты самолетов Су-30М2, Су-35С, МиГ-31 и МИГ-31БМ в ходе тактического противоборства практиковались в поиске, обнаружении и уничтожении самолетов условного противника на различных высотах и дистанциях.

Всего к тренировкам было привлечено около 20 экипажей, полеты выполнялись в течение порядка 10 часов с дозаправкой на аэродроме базирования.