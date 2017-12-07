В Приморье построят новый агропромышленный и животноводческий комплексы

Два новых инвестора построят в ТОР "Михайловский" новые агропромышленный и животноводческий комплексы. Соответствующее постановление о расширении границ уже действующей ТОР подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"В ТОР "Михайловский" входят два новых инвестора. Это компания "Молоко Приморья", созданная с участием новозеландского капитала, и компания "ТиЭйч Рус Приморский" - дочерняя организация одного из крупнейших аграрных холдингов Вьетнама. В Приморье будут созданы агропромышленный и животноводческий комплексы. Частные инвестиции в проекты составят более 15,2 млрд. рублей. Работу получат более 600 приморцев. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2017 по 2026 годы составят более 2,2 млрд. рублей", – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Компания "Молоко Приморья" до 2029 года построит новый агропромышленный комплекс по производству и переработке коровьего молока, включающего в себя: молочную ферму вблизи с. Кремово на 1 800 дойных коров с собственным кормозаготовительным участком, а также современный молокозавод и логистический комплекс, расположенные в селе Михайловка. Общий объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на ТОР "Михайловский" составит 2,3 млрд. рублей. Планируется создание 118 рабочих мест. Отметим, что компания "Молоко Приморья" подало заявку получение статуса резидента ТОР "Михайловский".

ТОР "Михайловский" - это мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края Дальневосточного Федерального округа.

Как ранее отмечал Чрезвычайный и Полномочный Посол Новой Зеландии в России Иэн Хилл: "Это крупнейший животноводческий проект. Уверен, что он привлечет внимание как российских, так и новозеландских партнеров".

Компания "ТиЭйч Рус Приморский" намерена реализовать инвестиционный проект по строительству животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тысяч голов, в том числе 7,2 тысячи голов дойного стада, и переработке молока мощностью более 60 тысяч тонн в год. Инвестиционный проект будет реализован в два этапа: в рамках первого этапа предполагается осуществить строительство в Яковлевском районе Приморского края одного животноводческого комплекса на 5 тысяч голов общего стада, в том числе 2,4 тысячи голов дойного стада, в рамках второго этапа будут построены еще два животноводческих комплекса на 10 тысяч голов общего стада, в том числе 4,8 тысячи голов дойного стада, и молочный завод. Общий объем капитальных вложений за 10 лет - 12,9 млн. рублей. Будет создано 500 рабочих мест.

"Дальний Восток имеет благоприятные условия для растениеводства и животноводства. Со временем мы планируем не только обеспечить потребности региона, но и экспортировать продукцию. Дальний Восток находится в непосредственной близости от рынков Китая и Японии, где большой дефицит экологически чистых, органических продуктов, и это открывает большие возможности", - рассказала генеральный директор компании "ТиЭйч Рус Приморский" Нго Тхань Хоан.

Отметим, что компания "ТиЭйч Рус Приморский" получила статус резидента ТОР "Михайловский" в рамках третьего Восточного экономического форума. Соответствующее соглашение в присутствии Заместителя Председателя Правительства-полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева 6 сентября 2017 года подписали генеральный директор компании "ТиЭйч Рус Приморский" Нго Тхань Хоан и генеральный директор АО "КРДВ" Денис Тихонов.

Напомним, в настоящий момент 3 из восемнадцати ТОР имеют сельскохозяйственную специализацию: ТОР "Михайловский" в Приморском крае, ТОР "Белогорск" в Амурской области и ТОР "Южная" в Сахалинской области.

В настоящее время в ТОР "Михайловский" реализуется 9 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 61,7 млрд. рублей. Один из резидентов - крупнейший сельскохозяйственный производитель Приморья компания "РусАгро-Приморье" - ведет строительство нового свинокомплекса производительностью 700 тысяч голов в год. Компания "Мерси Трейд" запустила проект по строительству семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. Это будут предприятия полного цикла - от производства собственных кормов до глубокой переработки свинины.