Первый в Китае "умный" корабль сдан в эксплуатацию в Шанхае

В Шанхае, 5 декабря, был официально сдан в эксплуатацию первый в мире "умный" корабль, разработанный Китаем, он прошел сертификацию классификационного общества, сообщшает ЕНВ.

Это судно категории iDolphin 38800 тонн предназначено для перевозки навалочных грузов, разработано Китайской государственной корпорацией судостроительной промышленности (China State Shipbuilding Corporation). Общая длина корабля составляет 179 м, ширина – 32 м, глубина - 15, грузоподъемность - 38 тыс. 800 тонн. По сравнению с Green Dolphin, обычным кораблем с такой же мощностью, Great Intelligence может повысить пропульсивную эффективность на 3% и сократить ежедневное потребление масла на 4%.

Заместитель генерального директора Китайской государственной корпорации судостроительной промышленности Сунь Вэй отметил, что это первое "умное" судно в мире, которое получило подтверждение английского Ллойда (классификационное общество Великобритании, занимающееся регистрацией судов и оценкой их качества припомощи института сюрвейеров на основании разработанных им правил постройки судов. Создан в 1760 г. ) и китайского классифицированного общества. Самой большой особенностью этого корабля является его "умный мозг": благодаря сбору информации и ее анализу система судна предоставляет вспомогательные решения для оптимизации маршрутов, то есть выступает в качестве помощника для капитана корабля. Более того, система обладает способностью "самопроверки".

После передачи этого корабля китайскому государственному многопрофильному конгломерату, портовому оператору China Merchants Group, судно, главным образом, будет использоваться для транспортировки каменного угля и соли на маршрутах Китай-Австралия и в ЮВА