Россию не допустили к участию в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 года

России запрещено принимать участие на зимних Олимпийских играх Пхёнчхане 2018 года. Накануне такое решение вынес Международный Олимпийский Комитет, ссылаясь на доказательства систематической манипуляции в антидопинговой системе. Ранее некоторые российские спортсмены были отстранены от участия в олимпийских соревнованиях из-за обвинения в допинге, сообщает ЕНВ.

Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида пришла к выводу о запрете участия России в олимпиаде 2018 года. Между тем, на Олимпийских играх в Сочи сборная заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Впрочем, дверь на олимпиаду в Южной Корее открыта для "чистых" россиян. Спортсмены, не попавшиеся на употреблении допинга, смогут выступать в Корее, представляя независимую команду "Олимпийских спортсменов из России" под флагом олимпийского движения.

МОК также решил отменить членство в своей организации у президента Олимпийского комитета России Александра Жукова. Зампредседателя правительства РФ по спорту Виталий Мутко было пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

Бывший президент Швейцарии Самуэль Шмид заявил на прошедшей пресс-конференции, что его доклад подтвердил "систематическую манипуляцию антидопинговыми правилами и спортивной системой в России". По словам Шмида, результаты основаны не только на показаниях бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, но и на научных свидетельствах, а также документах, представленных прочими информаторами. Как отметил Самуэль Шмид, на олимпиаде 2014 года в Сочи произошли системные манипуляции с допингом.

По завершению судьбоносного для России заседания президент МОК Томас Бах сказал: "Сегодня мы дали российской делегации возможность высказаться. Как бывшему спортсмену, мне очень жаль всех "чистых" спортсменов, которые пострадали. Но поскольку мы разрешаем им участвовать, они скорее смогут выступить в роли "наведения моста на будущее". В противном случае, между Россией и Олимпийским движением будет "построена стена".

Александр Жуков назвал решение МОК противоречивым. "Есть и положительные, и отрицательные результаты сегодняшнего заседания. МОК позволил всем "чистым" спортсменам выступить на олимпиаде".

Президент российского союза конькобежцев Алексей Кравцов оценил решение МОК более категорично: "Решение оскорбительное и совершенно необоснованное. Я считаю, что оно нанесет большой удар по всему олимпийскому движению".

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов добавил: "Олимпийское движение дискредитировало себя, и это приведёт к фундаментальным последствиям. Это не олимпийские принципы. Я не могу сказать, что деятельность МОК честна".

Решение МОК было объявлено спустя 18 месяцев после того, как он решил не налагать прямого запрета на российских спортсменов перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Однако, уже тогда к участию в главных стартах четырехлетия не допустили российских представителей легкой и тяжелой атлетики. Таким образам, на Рио-2016 участие приняли 70% спортсменов из состава сборной.

Однако Бах заявил во вторник, что сейчас ситуация изменилась. "Перед играми в Рио не было возможности услышать российскую сторону. Теперь речь идет о манипуляции олимпийской лабораторией. Условия тогда и сейчас совершенно разные".

В докладе Шмида говорится, что МОК "не обнаружил никаких документально подтвержденных, независимых и беспристрастных доказательств, подтверждающих поддержку антидопинговой манипуляции высшими государственными органами". Хотя в независимом докладе Ричарда МакЛарена по Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) ранее заявлялось, что российское правительство и спецслужбы были задействованы в допинговских махинациях. В ходе отчета МакЛарена в 2016 году было обнаружено, что более 1000 российских участников в более чем 30 видах спорта, якобы, были вовлечены в заговор, чтобы скрыть положительные тесты на допинг за пятилетний период.

В прошлом месяце собственная комиссия МОК запретила более 20 спортсменам из России пожизненно принимать участие на Олимпийских играх из-за допинговых нарушений на Играх в Сочи.