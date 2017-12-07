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Общество

06 декабря 2017, 17:10
Приморцы могут отправить письма Деду Морозу

Приморцы могут отправить письма Деду Морозу

Новогодние письма можно отправить до 23 декабря

До 23 декабря во Владивостоке и в центральных почтовых отделениях городов края работает Почта Деда Мороза. Приморцы могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик, сообщает ЕНВ.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика.

Кроме того, в преддверии Нового года в почтовых отделениях Приморья предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители края могут поздравить своих родных и друзей.

Специальные почтовые ящики установлены по адресам:

  • Арсеньев, ул. Ленинская, д. 45, почтовое отделение 692342;
  • Артем, ул. Интернациональная, д. 47, почтовое отделение 692760;
  • Владивосток, ул. Светланская, д. 41, почтовое отделение 690091;
  • Дальнереченск, ул. Победы, д.15, почтовое отделение 692135;
  • Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 36, почтовое отделение 692413;
  • Находка, Находкинский пр, д. 43, почтовое отделение 692911;
  • Пограничный, ул. Гагарина, д. 12, почтовое отделение 692582;
  • Спасск-Дальний, ул. Борисова, д. 26, почтовое отделение  692245;
  • Уссурийск, ул. Калинина, д. 51, почтовое отделение 692508.

Метки: Дед Мороз, письмо

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