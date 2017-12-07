Приморцы могут отправить письма Деду Морозу

До 23 декабря во Владивостоке и в центральных почтовых отделениях городов края работает Почта Деда Мороза. Приморцы могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик, сообщает ЕНВ.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика.

Кроме того, в преддверии Нового года в почтовых отделениях Приморья предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители края могут поздравить своих родных и друзей.

Специальные почтовые ящики установлены по адресам: