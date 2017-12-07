Швейцарский концерн Sika открывает новое производство в Приморье

Швейцарский химический концерн Sika организовал в Приморском крае предприятие по выпуску добавок в бетон. Завод стал первой производственной площадкой компании на всем Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в российском представительстве концерна, новое предприятие с максимальной мощностью около 3,5 тысяч тонн добавок в год открыто в Артемовском городском округе.

"В настоящее время на заводе трудится всего несколько человек, но в перспективе количество рабочих мест будет увеличено", – отметили специалисты.

Компания рассчитывает поставлять свою продукцию на рынки Дальнего Востока. В связи с введением в макрорегионе режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, которые стимулируют реализацию в субъектах крупных проектов, направленных на строительство разного рода объектов, продукция завода в регионах должна быть востребована, считают эксперты.

Sika – международный химический концерн, мировой лидер по производству материалов и технологий для строительства и транспортного машиностроения. В состав компании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства в 90 странах мира. В компании работает более 16 000 сотрудников. Опираясь на многолетний опыт в решении различных сложных задач и широкий ассортимент материалов, Sika предлагает комплексные решения и системы практически для всех строительных объектов в различных частях света. В России компания работает с 2003 года, имеет три завода по производству добавок в бетон, два завода по производству сухих строительных смесей, один по выпуску поликарбоксилатных эфиров и пять филиалов в разных регионах страны с центральным офисом в г. Лобня Московской области.

Напомним, сегодня в Приморье созданы четыре территории опережающего развития – "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляет 58 компании. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 миллиардов рублей. В целом, компании намерены трудоустроить более 18 тысяч граждан, в том числе приморцев. На рассмотрении находится еще 17 заявок на реализацию проектов в рамках ТОР в Приморье на общую сумму 129 миллиардов рублей.