ДЭК сменила фирменный стиль

Дальневосточная энергетическая компания объявляет о полной смене фирменного стиля - цветовой гаммы, фирменного знака и начертания названия (логотипа) организации. Новый логотип будет читаться как "РусГидро - Дальневосточная энергетическая компания". Привычную для клиентов компании сине-белую гамму ПАО "ДЭК" сменили оранжево-синие цвета энергохолдинга РусГидро, сообщает ЕНВ.

Постепенно ПАО "ДЭК" заменит вывески на входных группах в клиентские офисы и элементы внутреннего оформления. Дальневосточная энергетическая компания обращает внимание своих клиентов на то, что изменения не затронут юридическую сторону деятельности предприятия как в рамках заключенных договоров с юридическими лицами, так и оказания услуг частным клиентам.

"ДЭК входит в РусГидро - один из крупнейших в мире энергохолдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики, энергосбытовые компании, научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации. Это современный холдинг, основой деятельности которого является применение новейших технологий. Мы стремимся полностью соответствовать общему стилю РусГидро. Это касается и методов ведения бизнеса, и фирменного стиля - динамичного, отражающего стремление холдинга к развитию и непрерывному движению", - рассказал исполнительный директор ПАО "ДЭК" Виктор Милуш.

Напомним, на основании решения годового Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания" осуществляет управляющая организация Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро". Передача полномочий осуществлена в рамках Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг., целью которой является построение новой модели управления сбытовым бизнесом Группы РусГидро.