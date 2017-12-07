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Экономика

06 декабря 2017, 14:20
Заседание комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности 5 декабря 2017 года

Резиденты СПВ ждут решения земельного вопроса

Реализацию ФЗ "О свободном порте Владивосток" на территории Приморья обсудили члены комитета ЗСПК по экономической политике и собственности

К разговору о проекте, с которым связаны ожидания на ускоренный рост экономики Приморья, были приглашены все заинтересованные стороны – от инвесторов до представителей краевых властей. Депутаты постарались оценить существующую нормативно-правовую базу с точки зрения эффективности стимулирования деловой активности, а также выяснить необходимость ее дальнейшего совершенствования, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как сообщила врио вице-губернатора Татьяна Казанцева, в настоящее время режим свободного порта Владивосток распространяется на территории 16 муниципальных образований края. С начала реализации проекта в Приморье подано более 470 заявок на получение статуса резидента СПВ, из них 323 - удовлетворены. Общий объем заявленных инвестиций превысил 256 млрд рублей, а планируемое количество рабочих мест - более 31 тысячи.

Однако, реализация проектов значительно отстает от заявленных темпов. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, на 15 ноября нынешнего года фактический объем инвестиций составляет всего 16 млрд. рублей, число новых рабочих мест - 1736. С целью привлечения инвесторов администрацией края разработан проект плана, в котором отмечены основные точки роста. В их числе – проведение образовательных мероприятий для органов местного самоуправления, консультационная поддержка по вопросам получения статуса резидента и формирование реестра земельных участков в муниципальных образованиях края.

 

Обеспечение инвесторов инфраструктурой осуществляется в рамках краевых программ "Развитие транспортного комплекса" и "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики". Кроме того, для резидентов СВП в законодательстве края предусмотрены налоговые преференции.

По слова Татьяны Казанцевой, на 1 октября 2017 года резиденты порта, зарегистрированные в Приморье, выплатили в бюджеты всех уровней 1,6 млрд рублей. При этом выпадающие доходы края составили около 240 млн рублей, из них 81,5 млн – это льготы по налогу на прибыль, 39 млн – по налогу на имущество.

"Нареканий на налоговое законодательство и предложений по его корректировке от резидентов СПВ не поступало, - отметила и.о. директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Анна Терлецкая. - В нынешнем году льготы по налогу на прибыль получили 24 резидента, по налогу на имущество – 19. Уверена, что в дальнейшем и другие резиденты используют эту возможность, как только у них на балансе появится налогооблагаемая база или прибыль".

Как было заявлено в ходе заседания, главной проблемой для резидентов свободного порта Владивосток остается земельный вопрос. "Из более чем 300 зарегистрированных резидентов начали свою деятельность всего 25, - рассказал председатель Ассоциации поддержки резидентов СВП Антон Скорик. - По статистике, всего лишь 15 процентов инвесторов, которые нуждаются в земле, смогли ее получить. Это застарелая проблема, и причины ее чаще всего кроются в том, что проект не соответствует назначению земельного участка, на котором его хотят реализовать. Исправить ситуацию должен законопроект о передаче полномочий по распоряжению земельными участками Корпорации развития Дальнего Востока, который сегодня подготовлен Минвостокразвития".

Кроме того, изменения, которые вносятся в настоящее время в генеральный план Владивостока, а также правила землепользования и застройки, приостанавливают реализацию части заявленных инвестиционных проектов, уже прошедших проектирование. В связи с чем, Антон Скорик обратился к парламентариям с просьбой поддержать позицию ассоциации по сохранению назначения участков, уже занятых проектами-резидентами Свободного порта.

В целом же, подвел итог обсуждению председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, реализация закона идет в плановом режиме: "Кроме вопросов по ускоренному прохождению таможенных процедур, оформлению земельных участков и возврату НДС, которые уже ранее озвучивали основные инвесторы, претензий к существующему законодательству у них нет".

Метки: ЗСПК, комитет, СПВ

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