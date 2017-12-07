Близнецы Уинклвосс стали первыми биткойными миллиардерами в мире

Тайлер и Кэмерон Уинклвосс – близнецы, которые ранее прославились тем, что подали в суд на Марка Цукерберга, утверждая, что тот украл их идею для Facebook. Также они известны как успешные гребцы, выигравшие золото на Панамериканских играх 2007 года. Сейчас же они стали одними первыми биткойновыми миллиардерами в мире, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Не доведя дело против Марка Цукерберга до конца и получив от него 65 миллионов долларов США по мировому соглашению, братья вложили 11 миллионов долларов США в биткойны еще в 2013 году, то есть они были ранними сторонниками криптовалюты. Близнецы, которые были показаны в фильме про Facebook "Социальная сеть", по сообщениям СМИ, купили в то время 1 процент всех биткойнов.

Их ставка на биткойн окупилась, взлетев более чем на 10 000 процентов после всплеска цен на них на прошлой неделе. Этот подъем сделал миллионерами многих ранних сторонников биткойнов, но близнецы Уинклвосс считаются первыми публичными фигурами, которые превратили свои инвестиции в более чем 1 миллиард долларов США.

"Мы рассматриваем биткойн как потенциально самую большую социальную сеть для всех", - заявлял Тайлер ещё в 2016 году. Близнецы впервые узнали о биткойне во время отпуска на Ибице в 2012 году, а через три года организовали свой собственный сервис по обмену криптовалюты под названием "Близнецы".

В понедельник биткойн достиг почти рекордного уровня в 11 800 долларов США. Недавно появились опасения по поводу того, что близится конец криптовалюты. Не поддерживаемый каким-либо центральным банком или реальным активом, биткойн создается и функционирует в электронном виде. Любопытно, что в Японии власти страны недавно легализовали криптовалютные расчеты в качестве способа оплаты.