В Приморье продолжится период холодной погоды

В Приморье продолжается период холодной погоды. Минувшей ночью столбики термометров на северо-востоке края пустились до отметок -32…-35°C, на остальной территории -20…-27°C, на побережье -15…-18°C. Среднесуточные температуры оказались ниже климатической нормы для этого времени на 7-8°C, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Сегодня, 6 декабря, характер погоды в Приморье существенно не изменится. Погодные условия продолжит определять полое повешенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Преобладающий температурный фон -8...-15°C.

Предстоящей ночью на центральную часть Японского моря выйдет циклон и днем в четверг он продолжит смещаться на восток. Северной периферией циклон заденет Приморье, в отдельных районах пройдет небольшой снег. При этом температурный фон останется низким: ночью -19...-24°С в горных районах до -34°C, на побережье -12...-17°C. Днем -11...-16°С, на юге -5...-10°C.

В пятницу ожидается погода в основном без осадков, вероятность слабого снега сохранится только в горных районах. На побережье усилится ветер. С ростом атмосферного давления температура воздуха в крае может понизится еще на 2-3 градуса.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура -10...-12°C.

Завтра в краевом центре переменная облачность, утром возможен слабый снег, днем преимущественно без осадков. Усилится северный ветер. Температура воздуха ночью -14…-16°C, днем -11…-13°C.

В пятницу сохранится холодная и ветреная погода, осадков не ожидается. Ночью похолодает до -16…-18°C, днем -11…13°C.