В следующем году в армии Южной Кореи появится подразделение дронов

В следующем году армия Южной Кореи создаст боевую единицу бронированных средств вооружения, состоящей из беспилотников. Подразделение создается в рамках противостояния угрозам со стороны Северной Кореи. Об этом заявил во вторник чиновник из южнокорейского военного ведомства, сообщает ЕНВ.

В армии эти новые военные единицы будут называться "дронботами", что означает "беспилотный робот". "Армия планирует создать специальную организацию, которая будет руководить разработкой беспилотных летательных аппаратов, создать стандартную платформу и расширить программу беспилотных летательных аппаратов по функциям, - сказал представитель оборонного ведомства на условиях анонимности. - В следующем году мы запустим боевое подразделение "дронботов" и будем использовать его", - добавил он.

Команда военных будет использовать разведывательных "дронботов" против таких основных северокорейских целей, как ядерные и ракетные объекты. В случае непредвиденных обстоятельств "дронботы" могут нанести удар по северокорейским объектам. "Армия также рассматривает возможность размещения аналогичной воинской части в Израиле", - добавил чиновник.