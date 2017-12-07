Состояние культуры в регионе обсудили приморские депутаты

Проблемы развития культуры в Приморском крае обсуждались на совещании председателя Законодательного Собрания Александра Ролика с депутатами краевого парламента, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Разговор о наболевшем инициировал депутат ЗСПК, художественный руководитель Приморского краевого академического театра им. М.Горького Ефим Звеняцкий. По его мнению, нынешнее состояние приморской культуры требует более пристального внимания, как исполнительной власти, так и депутатского корпуса. В числе основных проблем - хроническое недофинансирование отрасли и пробелы в работе профильного департамента.

В соответствии с законодательством на развитие культуры рекомендуется выделять из бюджетов субъектов РФ 6 процентов средств, в Приморском крае этот показатель - 2,3%.

Как сообщила депутатам и.о. директора департамента культуры Анна Гоголева, в текущем году впервые в краевом бюджете были предусмотрены средства на предоставление грантов творческим коллективам. Пять муниципальных образований получили субсидии на ремонт клубов из федерального бюджета (более 13,5 миллионов рублей) и почти 75 миллионов рублей на эти цели было запланировано в краевом бюджете для семи муниципальных районов. Поскольку часть средств муниципалитеты не смогли освоить, аналогичная субсидия на 2018 год по предложению депутатов Законодательного Собрания была увеличена до 155,9 миллионов рублей.

В будущем году планируется также ремонт зданий Театра Молодежи, Приморского краевого театра кукол и реконструкция зрительного зала Приморского краевого академического театра им.М.Горького.

Впервые за долгое время в проекте краевого бюджета на 2018 год заложено более 4 миллионов рублей на субсидии бюджета муниципальных образований на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств. Подготовлена также заявка на выделение средств из резервного фонда Президента РФ на приобретение музыкальных инструментов для детских школ муниципальных районов и для средних профессиональных училищ.

При этом, как отметила руководитель департаменте, количество домов культуры, требующих капитального ремонта в Приморье растет. Суммы, ежегодно предусматриваемой в краевом бюджете, хватает на ремонт 10 клубов, а общее их количество в крае - 388. Кроме того, не каждое поселение и район могут участвовать в софинансировании ремонтов и подать заявку на получении субсидии.

Налицо и децентрализация системы управления в отрасли, сегодня не во всех районах и даже городских округах есть управления или отделы культуры. Ликвидирован в Приморье и региональный методический центр по развитию детских школ искусств, которые работают в большинстве субъектов РФ. Этим направлением в крае в настоящее время не занимается никто, так как ставка единственного специалиста в департаменте культуры вакантна, как и должность директора.

По мнению депутатов, на кадровый вопрос необходимо обратить особое внимание. Как подчеркнул депутат Ефим Звеняцкий, от личности руководителя департамента во многом зависит сохранение лучшего, что создано в этой сфере, и то, как будут финансироваться учреждения.

Законодатели обратили внимание профильного вице-губернатора Константина Межонова на неоднозначную ситуацию с цирком во Владивостоке. По мнению законодателей, поскольку краевой бюджет также вкладывал средства в ремонт этого объекта, жители Приморья могут рассчитывать на более приемлимые цены на билеты.

На совещании обсуждался и вопрос о помещении для краевой библиотеки им. М.Горького. Константин Межонов проинформировал депутатов о том, что принято решение обратиться к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой передать в собственность Приморского края здания библиотеки ДВФУ для размещения в нем краевой библиотеки. Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, если федеральный центр готов передать Приморскому краю отдельные объекты ДВФУ, то на получении одного из них под краевую библиотеку нужно сосредоточить особое внимание.