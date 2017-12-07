В Японии "Ивакуни" превратят в одну из крупнейших авиабаз США на Дальнем Востоке

В Японии ведутся работы по передислокации подразделения палубной авиации с авиационной базы "Атсуги" в префектуре Канагава на авиабазу "Ивакуни" в префектуре Ямагути в западной части Японии в рамках перегруппировки американских войск в стране, сообщает ЕНВ.

Подразделение палубной авиации авианосца "Рональд Рейган", размещено на военно-морской базе США "Ацуги" в префектуре Канагава. Его служащих постепенно переводят на авиабазу Корпуса морской пехоты США "Ивакуни", которая находится в префектуре Ямагути. Эта работа ведется в рамках перегруппировки американских войск, размещенных в Японии, на фоне эскалации напряженности в сфере безопасности в Азии. На прошлой неделе ядро подразделения было переведено в "Ивакуни".



Решение США укрепить базу в "Ивакуни" можно объяснить ракетными запусками Северной Кореи. Расположенная на западе Японии база находится недалеко от Корейского полуострова. Предполагается, что наращивание здесь военной мощи повысит возможности сдерживания Северной Кореи.



По количеству боевых самолетов и других воздушных судов военного назначения базу "Ивакуни" можно сравнить с авиабазой "Кадэна" в префектуре Окинава. Она является одной из крупнейших авиабаз США на Дальнем Востоке.



Японское правительство поддерживает передислокацию с учетом ситуации в Северной Корее. По мнению японских властей, присутствие войск США в Японии является средством сдерживания, и оно должно быть увеличено.



Часть местных жителей обеспокоена тем, что территория может стать целью для северокорейских ракет. Кроме того, может возрасти уровень шума и число аварий, связанных с американской авиабазой. Однако эта обеспокоенность, отмечает Цуёси Масуда, пока не переросла в масштабное протестное движение.