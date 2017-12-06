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В мире

06 декабря 2017, 10:50
В Юго-Восточной Азии впервые завершился "мусульманский круиз" на лайнере Costa Victoria
В Юго-Восточной Азии впервые завершился "мусульманский круиз" на лайнере Costa Victoria
В Юго-Восточной Азии впервые завершился "мусульманский круиз" на лайнере Costa Victoria
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В Юго-Восточной Азии впервые завершился "мусульманский круиз" на лайнере Costa Victoria

Лайнер компании Costa Cruises совершил паломничество в Индонезию

В морях Юго-Восточной Азии завершился круиз специализированного исламского рейса. Тур, стартовавший на прошлой неделе, был организован малазийской компанией совместно с международным оператором круизов Costa Cruises. На борту лайнера Costa Victoria находилось более 1000 мусульман из 12 стран мира, в основном малазийцы. Круиз носил религиозный характер. Лайнер отправился в путешествие из Сингапура 25 ноября. Конечной точкой отправления стала провинция Ачех в Индонезии, известная многим мусульманам из Юго-Восточной Азии как "веранда Мекки", так как именно оттуда ислам начал распространяться по региону, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Недавно в Сингапуре произошло событие, которое привлекло внимание мировых средств массовой информации. В конце октября правительство Сингапура запретило въезд трём иностранным мусульманским проповедникам за радикальные взгляды. В их числе Исмаил Менк из Зимбабве, Хаслин Бахарим из Малайзии и американец Юсуф Эстес.

Фазаль Бахардин, исполнительный директор фирмы, которая выдаёт "халяльные" (т.е. положительные, - прим. ред.) рейтинги гостиницам и турфирмам, считает, что запрет на въезд проповедников связан с ограничениями на присутствие данных лиц в круизе.

Существует два типа исламских круизов. Первый из них – для путешественников, которые ищут досуг, но потребляющих халяльную еду и не позволяющих себе азартных игр и алкоголя. Второй вид круиза заключает в себе программу, в ходе которой паломники погружаются в религиозное действо. Настоящий круиз подпадает под вторую категорию, поскольку организаторы паломничества также пригласили на борт для чтения проповедей исламских ученых, среди которых практически все малазийцы, кроме гражданина ОАЭ, соучредителя Исламского центра исследований Габриэля Аль Романи.

"Рынки обоих типов круизов являются нишами довольно новыми и в настоящее время не особо массовыми. В то же время, они становятся более популярными, особенно среди пожилых людей2, - отмечает Фазаль Бахардин.

Обычный день на исламском круизе начинается с необязательной молитвы в 4 часа утра, любимого занятия среди пассажиров, но самого сложного из-за раннего времени проведения. В ходе круиза проходили религиозные беседы, занятия по чтению Корана и концерты популярной малазийской группы Райхан, исполнявшей религиозные песнопения. Некоторые из этих мероприятий проходили одновременно, чтобы пассажиры могли выбрать занятие себе по вкусу. При этом, отдыхающие могли возвращаться в свои каюты, или вовсе отправляться на палубу корабля и просто наслаждаться океанским бризом. На лайнере были созданы условия для занятий по ближневосточной музыке, периодически для гостей проходили спектакли, на корабле также можно было поиграть в аркадные игры в приставку. В общем, никакого принуждения по роду деятельности для мусульман на борту не было.

Один из пассажиров, который думал, что он присоединится к религиозному лагерю, был удивлен, поскольку, по его словам, круиз оказался приятной семейной поездкой. "Я думал, что должен обязательно соблюдать религиозные даты и пить святую воду, но этого всего не было. Я проспал каждый день, поэтому я пропускал утренние молитвы, - делится он. - Люди здесь – не террористы. Один исламский учитель похож на плюшевого медведя".

Казино, которое было закрыто в ходе этой поездки, привлекло внимание любопытных туристов. Несколько пассажиров внимательно изучали игровые автоматы и столы для рулетки, как будто они являются музейными экспонатами. "Я никогда не ходила в казино. Так вот как это выглядит", - отметила одна туристка.

Далее на борту зазвучал призыв мусульман к молитве. Уже вечерело, и сотни пассажиров собрались, чтобы помолиться на палубе роскошного круизного корабля. Жительница Сингапура Джамела Сулейман описала проведение молитвы в общине на борту Costa Victoria как нечто особое. "Удивительно, хотя вокруг меня было много людей, я не видела никого вокруг. Были только я и небо, мой создатель и я. Молиться под звездами, под луной, это действительно красиво", - подчеркнула она.

Среди пассажиров малазийского круиза были, как молодые модницы, носившие сумки от Louis Vuitton, так и пожилые люди, передвигавшиеся с помощью инвалидных колясок. Многие из них были и на предыдущих круизах, проведенных этими же организаторами, например, на тайский Пхукет или в бухту Халонг во Вьетнаме.

"Этот круиз – это просто праздник, - комментирует основатель исламского круиза Сухайми Абд Гафер. – Пассажиры сидят вместе, веселятся вместе, наслаждаются развлечениями, участвуют в молитвах, а также ощущают красоту природы".

Малайзийка Мастура Мухаммад заявила, что у нее пошли "мурашки по коже", когда она села на судно и услышала мелодичные изречения из Корана. "Это огромный корабль, известный различными видами развлечений, но когда вы проходите по нему, всё, что вы слышите – это цитаты из Корана, исламскую музыку и благую весть. Это уникально", - отметила она. Мадам Мастура рассказала, что она отправила видео с сеанса чтения Корана своему другу. Она сравнила круиз с поездкой в Мекку, но без Каабы – священного места мусульман.

Завершением круиза стала остановка в Банда-Ачех, столице провинции Ачех в Индонезии, которая сильно пострадала от цунами 2004 года. Дело в том, что великая мечеть, находящаяся в городе, стала единственным строением, непострадавшим тогда. Абдул Рани Мохамед Хассан и его жена Кинтан Али отправились в Ачех вместе, чтобы отпраздновать годовщину своей свадьбы. Для них это было мечтой. "Видеть это место своими глазами гораздо лучше, чем слышать рассказы от других людей", - отметила Кинтан Али, вытирая слезы на глазах.

Впрочем, данная поездка для некоторых стала разочарованием. Большое количество туристов и плохая погода помешали посетить туристам не только все достопримечательности и мероприятия, но даже магазины. Некоторые люди возмущались, что не сумели ничего нормально купить. Малазийская домохозяйка Мазлина Мастор предположила, что организатору не хватило опыта работы с большими группами.

Исламский круиз, который казался многим мировым СМИ, чем-то опасным, прошел как любой другой тур, только для мусульман. В компании Costa Cruises, которая управляет судном Costa Victoria, отметили, что большинство пассажиров на борту были в восторге от этого путешествия. Со слов представителей круизной компании, они были очень рады получить большое количество положительных отзывов.

Метки: Costa Victoria, Индонезия, лайнер

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