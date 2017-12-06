В девяти рейтинговых поединках в октагоне приморские "гладиаторы" выиграли семь боев

В начале декабря в восьмиугольнике спортивного клуба "Александр Невский" в Уссурийске состоялся первый дальневосточный турнир по ММА New Generation среди молодых профессиональных бойцов, на котором выступили четыре спортсмена из Владивостока, сообщает ЕНВ

Восемнадцать универсальных бойцов, девять из которых представляли клуб "Гладиатор", сразились в октагоне за главные награды. Все они провели бои по формуле два раунда по 5 минут. Судейская бригада состоялаиз пяти человек: председатель коллегии судей ДФО Союза ММА России Максим Леоновец (главный судья), судья-хронометрист Максим Цихмистров, боковые арбитры Камо Авагян и Александр Кисткин, а также рефери в восьмиугольнике Гаджи Зайпуллаев.

Результаты первого турнира New Generation: