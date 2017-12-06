В девяти рейтинговых поединках в октагоне приморские "гладиаторы" выиграли семь боев

В начале декабря в восьмиугольнике спортивного клуба "Александр Невский" в Уссурийске состоялся первый дальневосточный турнир по ММА New Generation среди молодых профессиональных бойцов, на котором выступили четыре спортсмена из Владивостока, сообщает ЕНВ
Восемнадцать универсальных бойцов, девять из которых представляли клуб "Гладиатор", сразились в октагоне за главные награды. Все они провели бои по формуле два раунда по 5 минут. Судейская бригада состоялаиз пяти человек: председатель коллегии судей ДФО Союза ММА России Максим Леоновец (главный судья), судья-хронометрист Максим Цихмистров, боковые арбитры Камо Авагян и Александр Кисткин, а также рефери в восьмиугольнике Гаджи Зайпуллаев.
Результаты первого турнира New Generation:
- бой, 61,2 кг - Владимир Цой (Уссурийск), чемпион Волгоградской области по тайскому боксу, чемпион Владивостока по СБЕ ММА, представляющий клуб "Гладиатор" – Октябрин Яковлев (Якутск), победитель турнира "Вызов Алдана", представляющий клуб "Sakha Wrestling MMA";
- бой, 65,8 кг - Магомедшапи Гасайниев (Уссурийск), чемпион Владивостока по СБЕ ММА, представляющий клуб "Гладиатор" – Владимир Шутиков (Благовещенск), победитель Всероссийского турнира по боевому самбо, мастер спорта по самбо, представляющий клуб "Витязь";
- бой, 56,7 кг - Андрей Цой (Уссурийск), бронзовый призер чемпионата России по СБЕ ММА-2017, чемпион ДВФО по СБЕ ММА, представляющий клуб "Гладиатор" – Алексей Тян (Хабаровск), чемпион ДВ по универсальному бою, чемпион Хабаровского края по ушу саньда, представляющий клуб "Прайд";
- бой, 77,1 кг - Сергей Любимов (Владивосток), бронзовый призер чемпионата ДВФО по СБЕ ММА, победитель турнира "Прайд", представляющий клуб "Гладиатор" – Хачик Хлгатян (Дальнереченск), чемпион Приморского края по рукопашному бою, представляющий клуб "Пересвет";
- бой, 61,2 кг - Калантар Магомедов (Владивосток), представляющий клуб "Гладиатор" – Игнат Андросов (Якутск), победитель турнира "Вызов Амура", представляющий клуб "Sakha Wrestling MMA";
- бой, 70,3 кг - Али Гасангусайниев (Владивосток), представляющий клуб "Гладиатор" – Акоб Хлгатян (Дальнереченск), чемпион Приморского края по рукопашному бою, представляющий клуб "Пересвет";
- бой, 84 кг - Башир Захаров (Уссурийск), серебряный призер чемпионата ДВФО по СБЕ ММА, победитель турнира "Прайд", представляющий клуб "Гладиатор" – Артем Авраменко (г. Алдан, Якутия), бронзовый призер чемпионата ДВФО по СБЕ ММА, победитель турнира "Вызов Алдана", представляющий клуб "Sakha Wrestling MMA";
- бой, 84 кг - Матвей Иваненко (Владивосток), чемпион Приморского края по СБЕ ММА, победитель турнира "Прайд", представляющий клуб "Гладиатор" – Руслан Ефременко (Хабаровск), чемпион Хабаровского края по рукопашному бою, представляющий клуб "Прайд";
- бой, 84 кг - Руслан Джафаров (Уссурийск), чемпион ДВФО по СБЕ ММА, чемпион Приморского края по СБЕ ММА, представляющий клуб "Гладиатор" – Теймур Нагиев (о. Сахалин), чемпион ДВ по грэпплингу, чемпион Сахалинской области по армейскому рукопашному бою.