Приморские ученые возмущены: незаконный вылов дельфина могут оценить в 5 тысяч рублей

В России ущерб от незаконного промысла морских млекопитающих могут опустить ниже низшего. Так, ущерб от незаконного промысла дельфинов государством оценивается в 5 тысяч 480 рублей за одну особь. Не далеко "ушли" и другие представители морских млекопитающих. Крольчатую нерпу, каспийского и байкальского тюленей, а также тюленя обыкновенного оценили всего в 6 тысяч 850 рублей. Первыми в Приморском крае тревогу забили специалисты Ассоциация марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), которые настаивают: таксы по возмещению ущерба от незаконного промысла морских млекопитающих необходимо кардинально увеличить. Подробнее в данной проблеме разбирался спецкорр ЕНВ.

Как поясняет АМКОР, ущерб от браконьерского промысла целой линейки промысловых видов рыб и ракообразных, активно поставляемых российскими рыбаками, как на внутренний российский рынок, так и на экспорт, в предлагаемых Минсельхозом изменениях установлен выше, чем для морских млекопитающих. Так, для одной особи нерки ущерб предлагается установить в размере 11575 рублей, чавычи, кижуча и осенней амурской кеты – 10635 руб., краба камчатского и синего краба – 7184 рублей, краба волосатого четырехугольного – 6864 рублей.

Напомним, изменения в постановление правительства РФ "Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов"" разработал Минсельхоз РФ.

"Промысловый вылов касаток, дельфинов и других морских млекопитающих в России запрещен. Квоты на вылов предоставляют только специализированным организациям и только в культурно-просветительских и научных целях. Однако, если объем превышает разрешенные нормы, с внесением поправок за каждую особь ущерб составит чуть более 5 тыс. рублей. Условно говоря, если меня "поймают с нелегальным крабом" я заплачу 7 тыс. рублей, а если с дельфином – всего 5 тысяч, – рассказал сотрудник Ассоциации Виталий. – Это иначе, как парадоксом не назовешь", - добавил он.

Использование все более совершенных орудий лова сегодня ведет к гибели сотен тысяч морских млекопитающих ежегодно. Животные погибают не только по "естественным" причинам – из-за резкого снижения численности многих видов рыб, но и в силу случайных обстоятельств: при прямом попадании в сети, при запутывании морских млекопитающих в самых разных рыболовных снастях, включая яруса для ловли донных видов рыб, различные сети, ловушки и пелагические тралы. Но наибольшую угрозу для морских млекопитающих представляют дрифтерные сети, кошельковые и ставные невода и прибрежные жаберные сети. Несмотря на серьезную опасность, данные методы ловли не запрещены российскими законами и активно используются российскими и японскими рыбаками для промысла лосося в Охотском море и западной части Берингова моря. За "случайную" гибель животных никто ответственности не несет.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил, что с этой темой нужно разбираться серьёзно, так как она вызывает множество вопросов. "С тем, что дельфины попадают в сети – трудно спорить. Но, насколько мне известно, случаев гибели практически нет, рыбаки просто их отпускают. Не секрет, что раньше были зверобойные пароходы, выдавались квоты на вылов морского зверя, сейчас фактически никто этим не занимается. С другой стороны, в частности из-за моратория на вылов морских млекопитающих, популяция их разрослась очень сильно. Рыбаки, порой, не знают, как справляться с такой "конкуренцией", ведь зверь охотится в районах нереста и наносит большой урон промысловой рыбе, буквально сжирая до 50% улова. Необходимо отпугивать тех же касаток, но как это делать пока непонятно", – пояснил Мартынов.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков пересмотр методики оценки ущерба морским водным биоресурсам (ВБР) активно поддерживает. "Новая методика настолько несовершенна, что практически никак не компенсирует наносимый ущерб. Она пришла в конце 2011 года взамен старой, еще советской методики 1989 года. При ее принятии, научное сообщество не спрашивали, просто поставили перед фактом и требовали выполнять все только по ее правилам. Лично я с этим столкнулся в 2012 году, когда пришлось переделывать ранее сделанные расчеты ущерба ВБР одного из объектов в бухте Троица. Затеял переписку с московскими деятелями от ФАР (Федеральное агентство по рыболовству, - прим. ред.), пытался доказать ущербность принятой новой методики, но все оказалось напрасным. Поэтому поручил сделать расчеты своей аспирантке по той методике, как требуют, и с тех пор отказываюсь выполнять такие "липовые" расчеты, их делают в основном в ТИНРО".

Владимир Раков пояснил, что все морские ВБР являются федеральной собственностью, а также к ним относят и ценные проходные и полупроходные рыбы, такие как лососи, осетры и прочее. Этими ресурсами распоряжаются в Москве, выделяя квоты, назначая аукционы и т.п., а исследованиями запасов, охраной и другой "пыльной" работой на месте занимаются уполномоченные органы (рыбвод, пограничники), которые стараются действовать незаметно. Общественные слушания по ОДУ (общим допустимым уловам) по ВБР края для рыбаков-любителей проводятся же только раз в году открыто.

"Методику оценки ущерба также утвердили в столице России по своему усмотрению. При этом были использованы усредненные биологические показатели (коэффициенты) для отдельных морей, взятые из сводных публикаций ТИНРО (атласы под редакцией В.П. Шунтова), которые сильно занижены от фактических показателей и коэффициентов (например, Р/В-коэффициенты) для прибрежной зоны, ведь понятно, что в открытом море продуктивность намного ниже, чем у берегов, хотя бы из-за больших многокилометровых глубин. Поэтому и получается, что использование в расчетах таких низких коэффициентов – что-то "среднее по больнице", и дает неправильные результаты, и в конечном счете – низкие суммы в рублях. Весь ущерб, как правило, переводится на рыбу (как будто бы только одни они в море и живут), являющуюся конечным звеном пищевой цепочки в море", - рассказал эксперт.

Напомним, что в Приморье добыча млекопитающих, тех же дельфинов, вообще запрещена. Некоторые виды занесены в Красную книгу. В этой связи, Владимир Раков высказал недоумение: "Как рассчитать для них ущерб, мне не понятно. Если устанавливать конкретные суммы штрафов, то вскоре они станут низкими из-за инфляции и иногда случающихся дефолтов", - отметил он.

Эксперты уверены: в данном случае необходимы кардинальные решения, ведь поднятый вопрос касается не только ВБР, но и общих экологических проблем, связанных с хозяйствованием в прибрежной зоне моря.

"То, что сейчас происходит, иначе, как беспредел, не назовешь. Вспомним сбросы неочищенных стоков в море, строительство портов и терминалов связанных с дноуглублениями и отсыпками, создание подводных свалок грязного грунта и т.п., и все это происходит на акваториях, являющихся федеральной собственностью, в том числе, на особо охраняемых природных территориях", - возмущается Владимир Раков.

Действительно. Например, разговоры о создании экологической морской полиции, передачи некоторых бухт (например, Золотого Рога) и припортовых акваторий из федеральной собственности в муниципальную – так и остаются разговорами. Краевые и городские власти не имеют прав по созданию таких служб. Отсюда на море вольготно себя чувствуют браконьеры. Иногда и сами рыбаки-предприниматели готовы прикрыться липовыми разрешениями.

"Конечно, нужно предлагать и предпринимать какие-то меры по решению всех этих проблем, чем и занимаются в меру своих возможностей общественные экологические организации. Иногда что-то и получается. Сейчас мы пытаемся обсудить эту проблему со специалистами, которые занимаются морскими млекопитающими, возможно, они подскажут и предложат какие-то конкретные шаги для ее решения", - отметил Владимир Раков.