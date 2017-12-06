В российском МИДе прокомментировали информацию о выдаче виз США

Вчера посольство США в России объявило о выдаче виз россиянам в ограниченном режиме. Их можно будет получить в генеральных консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят с 11 декабря. Сегодня в российском МИДе прокомментировали заявление, сделанное накануне американскими дипломатами, сообщает ЕНВ со ссылкой на официальный сайт МИД РФ.

Публикуем полный комментарий департамента информации и печати внешнеполитического ведомства:

"Рассматриваем обещание американцев возобновить выдачу виз с 11 декабря в своих генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке как шаг в правильном направлении. Ведь с августа жителям наших регионов приходилось обращаться в Посольство США в Москве, где срок ожидания обязательного собеседования тоже официально растянули до 85 дней. Но даже за три месяца записаться в электронную очередь стало крайне затруднительно. Американская визовая процедура и так была очень сложной и затратной, учитывая необходимость личной явки на различных этапах, а тут стала почти совсем непроходной.

Это, кстати, ставило под вопрос само существование генконсульств США в России. Ведь одним из основных обоснований их деятельности всегда была выдача виз. Иначе зачем они нужны?

Восстановление прежнего количества точек, где можно обратиться за американскими визами, мы, конечно, приветствуем. Однако вызывает сожаление, что, как пояснило Посольство США, на деле визовое обслуживание по-прежнему будет вестись лишь в ограниченном объеме. Выходит, что и дальше могут срываться многие поездки, в том числе в рамках деловых, научных, просто семейных и дружеских связей.

Американское Посольство жалуется на нехватку персонала, который был сокращен по нашему требованию. Но, во-первых, это сделано в ответ на массовую высылку из США российских дипломатов и другие откровенно враждебные шаги против России. Во-вторых, решение урезать именно работников, занятых на визовом участке, принимали в Вашингтоне и сделали это преднамеренно – россиянам специально создали неудобства, рассчитывая спровоцировать общественное недовольство.

Дошло до массового затягивания выдачи виз для экипажей "Аэрофлота", выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении. Серьезные проблемы возникли у российских спортсменов, не успевающих на международные соревнования, что сильно похоже на преднамеренную дискриминацию наших атлетов и противоречит обязательствам американцев, взятым, когда они вызвались проводить состязания у себя. Не говорим уже о сорванных планах тысяч обычных людей.

Разумеется, это дело властей США, как они выдают свои визы и кого к себе пускают. Мы никуда напрашиваться не собираемся. Но действиями в визовой сфере в Вашингтоне наглядно демонстрируют, как относятся к контактам между людьми. Вместо их расширения, к чему стремится наша страна для укрепления взаимного понимания и доверия, там чинят препятствия приезду россиян, словно боятся распространения в Америке правдивой информации о России, хотят оградить от нее своих граждан, самоизолироваться от нас.

Надеемся, что такая позиция Вашингтона будет пересмотрена. Напомним, что Россия еще в 2011 году предлагала США отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок. Ответа по-прежнему нет".