На ДВЖД начала работу смешанная пограничная железнодорожная комиссия

Сегодня, 5 декабря, в Хабаровске начала работу российско-китайская смешанная пограничная железнодорожная комиссия. В ней принимают участие делегация ОАО "РЖД" во главе с заместителем начальника департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества Алексеем Астафьевым, руководители Дальневосточной и Забайкальской железных дорог, делегация корпорации "Китайские железные дороги" во главе с начальником Харбинской железной дороги Ван Цзиньси, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций РЖД.

Цель мероприятия – подвести итоги работы трех пограничных дорог за 2016 и 2017 годы, а также разработать новые предложения, которые позволят улучшить работу погранпереходов как в области перевозок, так и в области качества обслуживания клиентов.

На пленарном заседании гостей приветствовал начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

– За эти годы проделана большая работа по развитию и становлению железнодорожного транспорта России и его интеграции в общеевропейские и евроазиатские транспортные системы. На сегодняшний день функционирование международных железнодорожных транспортных коридоров играет ключевую роль в обеспечении грузовых и пассажирских сообщений, а также в развитии торгово-экономических отношений между странами, – сказал Николай Маклыгин.

За 2016 год объем перевозок внешнеторговых грузов через железнодорожные погранпереходы Забайкальск–Маньчжурия, Гродеково–Суйфэньхэ составил свыше 22 млн тонн с ростом к 2015 году на 7,6%. С начала 2017 года объем перевозок по этим переходам составил 19,4 млн тонн с ростом к аналогичному периоду 2016 года на 18,8%. Увеличение объемов отмечается как в экспорте и импорте, так и в транзитных перевозках в обоих направлениях. Стороны отметили необходимость консолидации усилий по наращиванию объемов перевозок грузов через пограничные переходы, а также перевозок транзитных грузов в контейнерах.

Комиссия будет работать три дня, за это время ее участники познакомятся с транспортными железнодорожными узлами Хабаровска, а также Находки и Владивостока, через припортовые станции которых проходят международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2".