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Общество

05 декабря 2017, 19:20
На ДВЖД начала работу смешанная пограничная железнодорожная комиссия
На ДВЖД начала работу смешанная пограничная железнодорожная комиссия
На ДВЖД начала работу смешанная пограничная железнодорожная комиссия

На ДВЖД начала работу смешанная пограничная железнодорожная комиссия

Стороны обсудят итоги работы трех пограничных дорог

Сегодня, 5 декабря, в Хабаровске начала работу российско-китайская смешанная пограничная железнодорожная комиссия. В ней принимают участие делегация ОАО "РЖД" во главе с заместителем начальника департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества Алексеем Астафьевым, руководители Дальневосточной и Забайкальской железных дорог, делегация корпорации "Китайские железные дороги" во главе с начальником Харбинской железной дороги Ван Цзиньси, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций РЖД.

Цель мероприятия – подвести итоги работы трех пограничных дорог за 2016 и 2017 годы, а также разработать новые предложения, которые позволят улучшить работу погранпереходов как в области перевозок, так и в области качества обслуживания клиентов.

На пленарном заседании гостей приветствовал начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

– За эти годы проделана большая работа по развитию и становлению железнодорожного транспорта России и его интеграции в общеевропейские и евроазиатские транспортные системы. На сегодняшний день функционирование международных железнодорожных транспортных коридоров играет ключевую роль в обеспечении грузовых и пассажирских сообщений, а также в развитии торгово-экономических отношений между странами, – сказал Николай Маклыгин.

За 2016 год объем перевозок внешнеторговых грузов через железнодорожные погранпереходы Забайкальск–Маньчжурия, Гродеково–Суйфэньхэ составил свыше 22 млн тонн с ростом к 2015 году на 7,6%. С начала 2017 года объем перевозок по этим переходам составил 19,4 млн тонн с ростом к аналогичному периоду  2016  года на 18,8%. Увеличение объемов отмечается как в экспорте и импорте, так и в транзитных перевозках в обоих направлениях. Стороны отметили необходимость консолидации усилий по наращиванию объемов перевозок грузов через пограничные переходы, а также перевозок транзитных грузов в контейнерах.

Комиссия будет работать три дня, за это время ее участники познакомятся с транспортными железнодорожными узлами Хабаровска, а также Находки и Владивостока, через припортовые станции которых проходят международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2".

Метки: ДВЖД, Китай, комиссия, РЖД

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