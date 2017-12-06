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Фоторепортажи

05 декабря 2017, 19:10
Конфликтный тигр отловлен 30 ноября в Бикинском районе Хабаровского края
Конфликтный тигр отловлен 30 ноября в Бикинском районе Хабаровского края
Конфликтный тигр отловлен 30 ноября в Бикинском районе Хабаровского края
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Инспекторы Охотнадзора отловили конфликтного тигра в Бикинском районе Хабаровского края

Амурский тигр, возможно причастный к нападению на собак в населённых пунктах на границе Хабаровского и Приморского краев, отловлен

30 ноября в Бикинском районе Хабаровского края в 10 км от села Светлогорье Приморского края из дикой природы изъят самец амурского тигра. Операция была проведена силами оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, с привлечением коллег из Приморья. Данный тигр вёл себя нестандартно и, по всей вероятности, причастен к нападению на собак в населённых пунктах. Он также будет проверен на причастность к нападению на человека, которое произошло в этом районе в конце октября, сообщает ЕНВ пресс-службу Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Данная проверка будет проведена на всякий случай, так как по косвенным признакам изъятый тигр вряд ли причастен к нападению. Тем не менее, место отлова близко располагается к месту трагедии с человеком, но стоит понимать, что тигры ходят одними и теми же тропами, и в той местности обитают ещё и другие тигры, — комментирует генеральный директор Центра Амурский тигр, к. б. н. Сергей Арамилев. — У тигра взяты все пробы и в ближайшее время будут направлены на анализы, в том числе ДНК. Если тигр в ходе содержания в центре реабилитации подтвердит, что нападения на собак были вызваны причинами, не зависящими от него, то у него есть шанс вернуться в природу".

Тигр помещен в центр реабилитации диких животных "Утес" в Хабаровском крае. Здесь же находится и тигрица, отловленная днем ранее в этом же районе. Всемирный фонд дикой природы (WWF) взял на себя расходы, связанные с кормлением этих животных.

"Одна из задач, на мой взгляд, стоящих перед специалистами — определение причин конфликтности тигров в конкретно взятом районе. Важным побудительным мотивом нападения хищников на домашних животных может, являться недостаток или не доступность кормов, То есть, диких копытных животных. Необходимо определить совокупную численность копытных на этой территории, чтобы понимать хватает кормов или нет", — сказал руководитель отдела сохранения редких видов Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Самец амурского тигра находится в хорошей физиологической форме. Сейчас, находясь в центре реабилитации, хищник ведёт себя адекватно, как дикий зверь, оказавшийся в неволе.

"Наши специалисты оперативно отработали по сигналу от местных жителей. Здесь стоит отметить взаимодействие с коллегами из Приморского края, так как тигр "пограничный", то есть живет, по сути, на территории двух субъектов. В работе нашей оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций приняли участие два специалиста из Приморья. В результате тигр изъят из природы без травм. Его физиологическое состояние и поведенческие особенности скоро будут оценены в условиях реабилитационного центра, по результатам оценки будут приняты дальнейшие решения", — комментирует председатель комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Игорь Суслов.

Судьба конфликтного тигра будет определена Росприроднадзором после получения всех необходимых данных, включая анализы биоматериалов. Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра "Амурский тигр" и WWF России.

Метки: WWF, охотнадзор, тигр

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